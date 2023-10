Tsunoda no quiere un "malentendido" con Red Bull por Aston Martin

El piloto japonés acaba de renovar su contrato con la Scuderia AlphaTauri por un año más, y estará junto a Daniel Ricciardo como compañero de equipo.

En medio de la intriga sobre lo que hará Red Bull con su segundo asiento en 2025 si Sergio Pérez no es retenido, la próxima temporada podría ser decisiva para Yuki Tsunoda si alguna vez va a tener la oportunidad de dar un paso adelante.

La situación de Tsunoda tiene una complicación añadida debido a los fuertes vínculos que tiene con Honda, que se entiende que ayuda a proporcionar respaldo a Red Bull para su asiento.

El hecho de que el fabricante japonés abandone Red Bull a finales de 2025 para unirse a Aston Martin ha abierto inevitablemente la puerta a la especulación de que Tsunoda podría cambiar de bando.

Pero Tsunoda quiere que Red Bull sepa que no está pensando en un futuro en Aston Martin en absoluto, y en su lugar está ansioso por impresionar lo suficiente el próximo año para poder ser compañero de Max Verstappen.

Cuando se le preguntó en Qatar si sentía que tenía una oportunidad de llegar a Red Bull, Tsunoda dijo: "Espero que sí, para ser honesto".

"Obviamente, lo más importante es que no quiero que Red Bull malinterprete algo, como por ejemplo que me estoy centrando ahora en Aston Martin o algo así".

"Estoy en AlphaTauri, y he estado con Red Bull desde que tenía 18 años. Así que ahora estoy centrado en rendir para Red Bull, no para Aston Martin".

"Ojalá no hayan malinterpretado esas cosas y ojalá consideren seriamente mi futuro".

"Si rindo bien como piloto, ojalá me tengan más en cuenta y, obviamente, si no fuera así, lo entiendo. Pero si soy capaz de demostrar mi rendimiento, me gustaría tener un poco más de rotación".

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Liam Lawson, AlphaTauri AT04 Foto de: Red Bull Content Pool

Tsunoda esperaba que Red Bull no pensara que el futuro cambio de Honda a Aston Martin fuera suficiente para influir en su decisión sobre si se lo podía llevar al equipo principal de la marca.

En su opinión, lo que Honda quiere por encima de todo es que un piloto japonés triunfe en la F1, aunque no sea con uno de sus motores.

A la pregunta de si la decisión de Aston Martin podría complicar el proceso de reflexión de Red Bull, Tsunoda respondió: "Si ese es el caso, no estoy contento con ello".

"No sé cómo van las conversaciones (en Red Bull) con Honda, porque Honda sigue suministrando el motor".

"Pero creo que desde el lado de Honda, lo que están diciendo es que mientras yo pueda tener éxito, mientras un piloto japonés pueda algún día alcanzar el éxito, no les importa a dónde vaya".

"Quieren que un piloto japonés tenga éxito. Obviamente, sería una suerte que trabajáramos juntos y alcanzáramos el éxito (juntos), pero al final no les importa. Y eso es lo que realmente me gusta de Honda".

"No les importa en qué equipo estés. Así que no creo que se centren realmente en Aston Martin o lo que sea. Sólo se centran en mí como piloto, en Yuki Tsunoda, y en el apoyo para convertirme en un piloto exitoso".

