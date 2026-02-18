Ir al contenido principal

Fórmula 1

Turquía y F1 están cerca de cerrar un acuerdo para regresar al calendario 2027

Según fuentes de Motorsport.com, Turquía ha firmado un acuerdo para la temporada 2027 de Fórmula 1 para regresar al calendario.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Publicado:
Istanbul Motor Park, Estambul

Istanbul Park, Istanbul

Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

La Fórmula 1 pasará a un sistema de rotación en la nueva temporada y algunas carreras formarán parte del calendario de forma alterna.

Con el reciente anuncio de que Barcelona se alternará con Spa-Francorchamps durante los próximos años, ha surgido una nueva esperanza para Turquía.

Según fuentes de Motorsport.com, las negociaciones entre la FIA, la F1 y Turquía están prácticamente concluidas.

Las partes aún no han firmado el acuerdo oficial, pero según la información que hemos obtenido, ya se trata solo de un trámite y Turquía estaría de regreso en el calendario 2027, una temporada en la que se volverán a celebrar 24 carreras. 

