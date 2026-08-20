El nombre del empresario Mark Walter podría ser desconocido para el público general de la F1, pero para el equipo Cadillac tiene una relevancia fundamental. El millonario es CEO de TWG, la empresa encargada de operar la escudería de General Motors en la Fórmula 1. Actualmente, su figura se encuentra bajo el escrutinio de las autoridades de Estados Unidos, lo que ha generado rumores sobre una posible venta del equipo en el que militan Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Recientemente, Walter vendió su participación en el equipo de la NBA Los Angeles Lakers, apenas un año después de haberla adquirido, mientras que medios estadounidenses señalan que analiza desprenderse de acciones en otros proyectos deportivos como el Chelsea de la Premier League, Los Angeles Dodgers de la MLB e incluso Cadillac F1 y Andretti Autosport. Estos movimientos tendrían como objetivo obtener liquidez para afrontar la investigación en su contra.

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Sin embargo, durante el jueves del Gran Premio de los Países Bajos, antes del inicio de la reda de prensa del nuevo director de la escudreía, Marcin Budkowski, el equipo buscó frenar las especulaciones a través de un comunicado que realizó Adrian Atkinson, director ejecutivo de comunicaciones globales de motorsport de General Motors."

"TWG no está considerando la venta del equipo Cadillac ni de ninguna otra parte de TWG Motorsport", indicó Atkinson.

Para evitar malentendidos, se informó además que Dan Towriss, director ejecutivo del equipo, no asistirá a Zandvoort este fin de semana debido a que se encuentra con Andretti Autosport en la fecha de IndyCar en Washington, evento que contará con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

TWG adquirió Andretti en 2024 tras comprar la participación de Michael Andretti, una maniobra clave para que la FIA, la Fórmula 1 y las demás escuderías aprobaran el ingreso de Cadillac como el undécimo equipo de la parrilla para 2026.

El tema no terminó con las declaraciones del portavoz y llegó hasta Budkowski, quien fue cuestionado en rueda de prensa sobre si solicitó garantías de que el equipo no sería vendido antes de asumir la dirección. El directivo mostró total confianza en el futuro del proyecto:

“No hubo absolutamente ninguna discusión al respecto. Para mí no cabe duda de que no existe tal influencia. Insisto: la nueva fábrica, mis nombramientos y la incorporación de personal clave —que esperamos poder anunciar pronto— demuestran el compromiso y la inversión que respaldan el proyecto”.

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De qué se le acusa a Mark Walter

Actualmente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) investigan a Mark Walter por un presunto esquema de fraude y encubrimiento relacionado con el manejo de fondos de sus aseguradoras Delaware Life, Clear Spring y EquiTrust.

La investigación analiza la legalidad de una red de "autopréstamos" no declarados, estimados entre 16,000 y 20,000 millones de dólares, que habrían sido canalizados desde sus aseguradoras hacia empresas vinculadas al propio empresario. Según las acusaciones, el dinero habría circulado mediante firmas intermediarias como ABS Capco y una estructura opaca de sociedades de responsabilidad limitada (LLC) para evadir controles y límites regulatorios del sector.

En Estados Unidos, las empresas pertenecientes a un mismo dueño pueden prestarse dinero de manera legal, siempre y cuando esas operaciones sean declaradas ante los reguladores para evitar que se comprometa la solvencia de las compañías frente a sus clientes.