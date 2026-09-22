"¿Nos vemos en el bar que hay debajo de la redacción? ¿Celebramos tu cumpleaños con un café?". Es una costumbre que se repite puntualmente desde hace algún tiempo. Nos hicimos amigos durante el caso Senna: el comisario adjunto de la Policía de Tráfico, Stefano Stefanini, hoy jubilado, fue uno de los pilares de la investigación judicial tras el accidente del 1 de mayo en Imola.

Al devolver el FW16, después de que los restos del monoplaza fueran desembargados el 14 de marzo de 2002, el representante de Williams, en señal de gran respeto por el minucioso trabajo realizado por el agente durante la investigación, abrió una de las dos bolsas de basura que contenían los restos del coche y le dijo: "Quédese con uno como recuerdo, porque de todos modos el monoplaza va a ser desguazado".

Stefano Stefanini, aún de uniforme: el comisario adjunto de la Policía de Tráfico se encargó de la investigación sobre Senna Foto de: Franco Nugnes

Un bonito gesto de reconciliación entre quienes vivieron años turbulentos y difíciles. Stefanini metió la mano, un poco reacia, en la bolsa y sacó un trozo de carbono. No sabía qué iba a salir, pero era un detalle que lo uniría aún más indisolublemente a nivel emocional. Nunca se lo mostró a nadie y lo mantuvo celosamente oculto durante años, como si no existiera, pero estaba ahí. Y vaya si estaba ahí.

Existe otro fragmento del "maldito" Williams que escapó a la demolición: se trata de una pieza del mamparo lateral del alerón trasero del FW16 número 2, hallada días después de la tragedia por Bruno Gotti, propietario de un restaurante de Monterenzio, un pueblo situado en las colinas de Bolonia. El antiguo comisario de pista de Imola había vuelto a la curva del Tamburello y, fuera de la valla, había encontrado una pieza que conservó durante 32 años. Nadie sabía nada de su existencia hasta el 1 de mayo de este año, cuando Bruno decidió ofrecer la… reliquia a la Fundación Don Sergio Mantovani, que está montando en Módena un museo dedicado a quien para todos era el "capellán de los pilotos".

Tras tomarse un café en el Bar de la Vie y felicitarse mutuamente, Stefano sacó una caja de una bolsa. Llamativa, envuelta por manos expertas con moños y varias vueltas de cinta. Para que abrirla resultara lento y complicado. Para avivar la curiosidad por saber qué contenía. Y tras el primer envoltorio había otro, y luego un tercero. Me encontraba ante una matrioska.

El envoltorio en el que se guarda la pieza de la Williams de Senna Foto de: Franco Nugnes

Era lógico, pues, pensar que se trataba de una broma, pero eso no va con el estilo de Stefanini. El último envoltorio mostraba la imagen de un Ferrari, casi como si fuera una pista para desvelar el misterio. Dentro del cofre había un montón de bolitas de poliestireno para proteger algo que debía de ser importante y que estaba envuelto en papel de periódico.

Stefano sacó con atención y gran cuidado un objeto azul y blanco: era un trozo del carenado derecho del Williams de Ayrton. Se me aceleró el corazón y se me erizaron los pelos al instante, con un escalofrío que me recorrió la espalda. "¡No puedo aceptarlo!", fue mi respuesta, con la voz quebrada por la emoción. "Este fragmento te pertenece y no puedes regalármelo".

Curva del Tamburello: el trozo del karoseri del Williams había rozado contra el muro Foto de: Franco Nugnes

Las palabras de Stefanini me dejaron helado: "He conservado este trozo durante 24 años y nunca me habría deshecho de él, pero creo que es justo que seas tú quien lo tenga, porque es una forma de cerrar el círculo del trabajo periodístico que llevaste a cabo para llegar a la verdad sobre la muerte de Ayrton. Es una muestra de gratitud y respeto".

Se me humedecieron los ojos de emoción y las palabras ya no servían de nada ante un gesto de profunda y sincera amistad. Han pasado unos meses desde aquel día. Nunca he sacado el trozo de carbono de la caja de cartón con poliestireno y papel de periódico. Casi como si no quisiera contaminarlo.

El fragmento del karosser del Williams de Ayrton Foto de: Franco Nugnes

Es un fragmento de carbono que se ha desmoronado un poco; se pueden leer dos letras (h y m) del patrocinador Rothmans, que era visible en el flanco del FW16. Pero son las profundas cicatrices que dejó el impacto contra el muro de Tamburello las que borran el paso del tiempo. Al instante parece como si hubiéramos entrado en el remolino que conduce a aquel maldito 1 de mayo. Y al rozar con un dedo esas marcas, la sensación de la tragedia se hace física. Una materialización del dolor. No se puede olvidar. Tras más de treinta años, el dolor se atenúa, pero no la emoción.

Historic Minardi Day: la sala Senna, abarrotada para el encuentro sobre Ayrton Foto de: Franco Nugnes

Con motivo de la décima edición del Historic Minardi Day, los amigos de la Tifoseria Ayrton Senna Italia me invitaron a la sala dedicada al campeón brasileño a primera hora de la tarde del domingo para compartir una horita en compañía. Había un lleno total, muchos aficionados de pie. No me lo esperaba, porque el público empezaba a abandonar el circuito Enzo y Dino Ferrari tras haber disfrutado de tantas maravillas en el paddock.

Me había llevado la caja para mostrar la pieza de colección solo a Alessandro Rasponi, Mauro Baldini y Pietro Ferrari, los tres amigos de la Tifoseria, pero el encuentro con los aficionados se convirtió en algo más que un relato de anécdotas, fue un intercambio de emociones. Nadie se marchó; muchos hicieron preguntas muy acertadas. Había muchas mujeres, como siempre ocurre cuando se habla de Ayrton. La hora se alargó hasta bien pasada la mitad de la tarde y, en ese momento, me pareció justo compartir mi extraordinaria historia con este grupo de superaficionados que sabrían apreciarla. Mi emoción se entremezcló con la de ellos. También en sus miradas se veían lágrimas en los ojos.

Historic Minardi Day: la entrega del cuadro de Alessandro Rasponi a Franco Nugnes en la sala Senna Foto de: Franco Nugnes

Tras dos horas y media —aunque podríamos haber seguido—, llegó la sorpresa final. Inesperada e imprevista. Rasponi me había reservado un retrato de Senna en su magistral blanco y negro. Un Ayrton feliz, sonriente, con unos ojos que… hablan. Así fue precisamente como conocí al brasileño. ¿Es el cierre de un círculo? Pero nunca es la última página de una historia que siempre tiene algo nuevo que ofrecer por sorpresa...