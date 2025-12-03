Todos los ojos del automovilismo están puestos en Abu Dhabi. El desafío mundial entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri cataliza la atención, pero el último fin de semana de esta larga temporada trae consigo un significado más profundo: representa la despedida de los coches de efecto suelo, destinados a dar paso a un nuevo ciclo técnico, y de la Unidad de Potencia Renault.

Dos elementos que están entrelazados. Después de apoyar inicialmente el desarrollo de una nueva unidad para el reglamento de 2026, con el foco cada vez más desplazado hacia la parte eléctrica, Renault ha optado por interrumpir un proyecto que ya estaba en marcha, diciendo adiós a la Fórmula 1 como motorista. Una decisión madurada en la cúpula del grupo, donde han prevalecido razones técnicas y económicas.

Tras años en los que la unidad de potencia francesa luchó por estar a la altura de sus rivales, la cúpula directiva optó por cambiar de filosofía y apostar por Mercedes como cliente. El desarrollo interno de un motor conlleva unos costes enormemente más elevados que comprarlo a un fabricante establecido, con el riesgo de que la inversión no produzca beneficios concretos si no se cuenta con una Unidad de Potencia competitiva.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

Para la dirección del grupo, la inversión necesaria para fabricar un motor ya no estaba justificada ante la perspectiva de obtener mejores resultados con un menor compromiso financiero. El tope presupuestario para el motor está fijado en más de cien millones de dólares anuales, pero a esta cifra hay que añadir las inversiones estructurales necesarias para que la unidad de potencia sea realmente competitiva. La idea era hacer del Alpine el "Ferrari francés", en palabras de la propia Renault, pero ese proyecto se estancó.

El paso a la era híbrida supuso enormes inversiones, subestimadas en su momento, y hoy la estructura francesa se encuentra operando con recursos limitados en comparación con sus competidores. Además, parte de la producción se subcontrató a empresas externas para la fabricación de algunos componentes clave. Por ello, la histórica fábrica de Viry, cuna de 23 títulos mundiales en cuatro décadas, será "reconvertida" para que todo el grupo Renault esté preparado para el futuro, con especial atención a las nuevas tecnologías, como el hidrógeno.

La conclusión es inevitable: hoy, la F1 es el escenario en el que Alpine quiere exaltar su marca, no exhibir un motor. El equilibrio económico dicta los beneficios, y la elección de apoyarse en Mercedes obedece a una lógica industrial que sacrifica parte del encanto que Renault ha dado a la historia del Circo. Desde la revolución del turbo en los años 70 hasta los cuatro últimos títulos consecutivos con Red Bull, pasando por los dos campeonatos del mundo labrados por Fernando Alonso en 2005 y 2006, Viry ha entrelazado técnica e historia como pocas grandes marcas.

Mensajes de los mecánicos sobre la Unidad de Potencia Renault que saldrá a pista por última vez en Abu Dhabi. Fotos de: Alpine

Para hacer aún más intensa esta despedida, los mecánicos han optado por dejar una huella imborrable: cada uno de ellos ha escrito un mensaje en la Unidad de Potencia que vivirá su última carrera. Palabras sencillas, firmas, recuerdos que juntos se convierten en un mosaico de gratitud y orgullo, testimonio de un compromiso diario que marcó la vida de Viry.

El Gran Premio de Abu Dhabi no sólo cierra una temporada, sino que pone fin a un capítulo que ha abarcado más de cuarenta años de Fórmula 1, ahora impregnados sobre todo de nostalgia. Doce títulos mundiales como motorista, once pilotos llevados al triunfo, cientos de victorias: un legado que ha causado una profunda impresión, dejando una huella indeleble en este deporte.