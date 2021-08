¿Qué está permitido y qué no lo está en el receso de la F1?

¿Cuánto durará el cierre de verano?

El cierre obligatorio de las fábricas de los equipos de Fórmula 1 durante las vacaciones de verano dura catorce días consecutivos. Se trata, por tanto, de un periodo de tiempo ininterrumpido y no puede dividirse, por ejemplo, en dos cierres de una semana. El hecho de que todos los equipos cumplan con esto significa que nadie puede obtener una ventaja competitiva.

¿Por qué las fábricas de los equipos F1 cierran en verano?

Esta pausa obligatoria tiene como objetivo principal proteger a los equipos, especialmente al personal. La carga de trabajo en la Fórmula 1 es muy alta y los equipos intentan aprovechar al máximo cada minuto del día. La pausa estival se introdujo para que el personal de los equipos tuviera un descanso muy necesario. Entre la primera prueba de invierno, en marzo, y el final de la temporada, en diciembre, apenas hay tiempo para detenerse en pits y recuperar fuerzas. También es una cuestión financiera: unas pocas semanas sin producción reducen los costos de forma significativa.

¿Qué se puede hacer durante el cierre de la F1?

El trabajo no se detiene por completo durante estas vacaciones de verano. No se puede obligar a un ingeniero o diseñador a no pensar en nuevos desarrollos mientras está de vacaciones. Sin embargo, no se le permite compartir estas ideas con sus colegas a través de su correo electrónico profesional o por teléfono. Esto se debe a que el uso del correo electrónico y el teléfono del trabajo no está permitido. Hoy en día, todo el mundo tiene un teléfono privado, por lo que siempre se pueden sortear las normas. Y conociendo la Fórmula 1, seguro que habrá equipos que lo hagan. Sin embargo, la mayoría de los empleados están deseando pasar un periodo de dos semanas sin colegas, sin problemas ni asuntos relacionados con el trabajo, y aprovecharán este tiempo para recargar las pilas y pasar tiempo con sus familias.

De todos modos, hay algunas cosas en las que se puede trabajar. Se trata, sobre todo, de instalaciones: se permite el mantenimiento del edificio, la construcción o mejora de las estructuras informáticas, la remodelación de las oficinas o dar una nueva capa de pintura. Hace unos años, Renault instaló un nuevo sistema CFD durante el descanso. También se permite el mantenimiento del túnel de viento. Muchos equipos lo hacen durante este periodo, ya que el mantenimiento lleva tiempo y no se pierden horas valiosas.

¿Qué es lo que no está permitido durante las vacaciones de verano de la F1?

En resumen, todo trabajo relacionado con el uso de los coches de carreras o la mejora del rendimiento no está permitido. El diseño y la producción de piezas (antiguas o nuevas), el montaje y desmontaje de los coches y el uso del túnel de viento o del CFD son algunos de los elementos que no están permitidos. Las partes afiliadas tampoco pueden producir o desarrollar piezas durante la pausa, aunque esto es mucho más difícil de controlar.

En el ámbito administrativo, las cosas también se han paralizado. Todo lo que tenga que ver con las actividades del gran circo, como la reserva de vuelos y hoteles, la organización de los hospitalities y cosas por el estilo, no está permitido. Sin embargo, el departamento de finanzas puede trabajar como de costumbre y se le permite pagar los salarios y las facturas. Los departamentos de comunicación, marketing y jurídico también pueden seguir trabajando. Sin embargo, muchos equipos optan por darles tiempo libre también durante este periodo.

¿La FIA controla a los equipos durante este parón veraniego?

No, la FIA no controla el cierre de las fábricas ni la realización de ninguna obra. Existe un pacto de caballeros entre los equipos para confiar en el buen comportamiento de cada uno. Además, el deporte es lo suficientemente grande como para que cualquier infracción salga siempre a la luz. Después de todo, hay muchos cambios de personal. El riesgo es demasiado grande para que un equipo siga trabajando en secreto.

¿Se aplican estas normas también a los fabricantes de motores de F1?

Sí, el cierre de verano también se aplica a los fabricantes de motores. Esta norma se introdujo en 2020, pero en años anteriores se les permitía seguir trabajando durante el verano.