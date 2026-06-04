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Fórmula 1 GP de Mónaco

Valtteri Bottas arremete contra los rumores sobre su salida de Cadillac F1

El veterano de la F1 ha criticado a quienes lo han vinculado recientemente con una salida anticipada de Cadillac.

Ed Hardy Filip Cleeren
Publicado:
Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Valtteri Bottas ha criticado los rumores que lo vinculan con una salida anticipada del equipo de Fórmula 1 de Cadillac tras un complicado inicio de la campaña 2026.

La especulación comenzó a circular en ciertas publicaciones en Internet de que Bottas corría el riesgo de perder su asiento en el equipo debutante de F1, su primer volante a tiempo completo desde que dejó Sauber al final de 2024.

Los rumores surgieron después de ser superado por su compañero de equipo Sergio Pérez en los cinco primeros grandes premios, durante los cuales el mexicano lo ha relegado en clasificación en cuatro de las últimas cinco ocasiones, incluidas las sprints.

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Pero con un contrato de dos años en Cadillac, Bottas está ignorando los rumores, ya que el ganador de 10 grandes premios cree que los "titulares" y los "clics" son la única razón por la que comenzaron antes de Mónaco este fin de semana.

"Es parte del deporte, no es la primera vez que me enfrento a ese tipo de rumores, pero es una pena que alguien simplemente invente una completa estupidez", dijo Bottas, cuyo asiento estuvo constantemente en duda durante sus cinco temporadas en Mercedes entre 2017 y 2021.

"Pero eso es normal en este deporte, y conozco mi situación, el equipo conoce mi situación, me apoyan al 100%, así que por eso, de mi lado, al final estuvo bien."

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, Sergio Perez, Cadillac Racing

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Cadillac no tiene puntos esta temporada, habiendo sido un coche de la zona trasera como se esperaba, y no ha sido desde la segunda ronda en Shanghái que Bottas ha terminado por delante de Pérez en pista.

Eso llevó al lado del garaje del finlandés a profundizar en por qué está sufriendo una caída de rendimiento en comparación con Pérez, y Bottas está "seguro" de que entienden qué ha salido mal.

"Me puse al día con el equipo sobre ello la semana pasada", dijo. "Pudimos ver problemas, tanto del lado de la unidad de potencia como del lado de la construcción del coche, eso es todo lo que puedo decirles.

"Pero podemos ver razones, lo cual es bueno de ver, pero sí, necesitamos seguir trabajando en la calidad, en cómo construimos el coche, cómo colocamos todas las piezas, y así sucesivamente."

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