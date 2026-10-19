Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Valtteri Bottas recauda 50.000 euros para una organización benéfica de rinocerontes
Valtteri Bottas anunció al ganador del sorteo de su casco de rinoceronte usado en una carrera, que recaudó fondos para la organización benéfica de conservación de rinocerontes Care for Wild
Lydia Mee
Publicado: 19 oct 2026, 18:40
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Añadir como fuente preferente
Valtteri Bottas, Cadillac Racing
Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images
Valtteri Bottas reveló al ganador del casco de rinoceronte que utilizó en el Gran Premio de Azerbaiyán, tras una campaña de recaudación de fondos para una organización benéfica sudafricana dedicada a los rinocerontes.
El piloto de Cadillac reveló el resultado en Instagram. "¡Ya tenemos oficialmente un ganador de mi casco de rinoceronte usado en carrera! Gracias a todos por su apoyo a Care for Wild", escribió. "Nos pondremos en contacto directamente con el ganador, ¡y los fondos para ayudar a los rinocerontes estarán pronto en camino! Y todas las tarjetas ya fueron enviadas".
El casco especial fue diseñado por la pareja de Bottas, la ciclista australiana Tiffany Cromwell. Presenta un atardecer amarillo y naranja con rinocerontes y sus sombras, y lo usó en Bakú en septiembre durante la semana del Día Mundial del Rinoceronte.
En lugar de una subasta directa, los aficionados podían comprar una tarjeta firmada con una fotografía desnuda del piloto de Fórmula 1. Uno de los compradores fue elegido luego al azar para ganar el casco después de la carrera.
El dinero recaudado se destina a Care for Wild, una organización benéfica con sede en Sudáfrica que gestiona lo que se describe como el mayor orfanato de rinocerontes del mundo. Trabaja para proteger a los rinocerontes de la caza furtiva y devuelve a la naturaleza a los animales rehabilitados.
Bottas ya utilizó el mismo enfoque anteriormente. Antes lanzó un calendario con desnudos para recaudar dinero y generar conciencia para Movember, la organización benéfica dedicada a la salud masculina.
Bottas confirmó que la campaña recaudó casi €50.000 para Care for Wild.
Esto llega durante una temporada difícil para Bottas. Después de pasar un año sin un asiento de carrera a tiempo completo como piloto de reserva de Mercedes, el piloto de 37 años firmó con Cadillac. La escudería estadounidense se incorporó a la parrilla en 2026 como el 11.º equipo y desde entonces trabaja para consolidarse en el campeonato.
Bottas y su compañero de equipo Sergio Pérez aún no han sumado puntos y, como resultado, se ubican en el fondo del campeonato de pilotos.
También lee:
Fórmula 1Exclusivo: Checo Pérez califica su 2026 en Cadillac como: "Sin duda, uno de mis mejores años"
Queremos tu opinión
¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?
Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.
- El equipo de Motorsport.com
Leer y enviar comentarios
También lee :
Comparte o guarda esta historia
Copiar enlace
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en WhatsApp
Compartir en LinkedIn
Compartir en Pinterest
Compartir en Viber
Artículo previo Fernando Alonso subasta una experiencia de 'hot-lap' con fines benéficos
Comentarios destacados
¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?
Ver más y Comentar
Más de
Lydia Mee
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
2 d
Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
18 d
Leclerc elimina las aplicaciones de redes sociales en medio de rumores "tontos" sobre Vasseur y Ferrari
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Bahrein en Malasia
18 d
Atribuyen a Mekies el fin de la "maldición" del segundo asiento de Red Bull
Más de
Valtteri Bottas
Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
6 d
Bottas explica por qué Checo Pérez casi le sacaba una vuelta de diferencia en Singapur
Bottas relata su viaje entre serpientes de Malasia a Singapur y duda si volvería a hacerlo
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Singapur
11 d
Bottas relata su viaje entre serpientes de Malasia a Singapur y duda si volvería a hacerlo
¿Por qué Sergio Pérez fue más veloz que Bottas en Bakú?
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
20 d
¿Por qué Sergio Pérez fue más veloz que Bottas en Bakú?
Más de
Cadillac
Exclusivo: Checo Pérez califica su 2026 en Cadillac como: "Sin duda, uno de mis mejores años"
Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Estados Unidos
7 h
Exclusivo: Checo Pérez califica su 2026 en Cadillac como: "Sin duda, uno de mis mejores años"
Colton Herta “quizá subestimó la diferencia” con IndyCar, lanza el jefe de la F2
FIA F2
FIA F2 1 d
Colton Herta “quizá subestimó la diferencia” con IndyCar, lanza el jefe de la F2
Sergio Pérez cree que el tope de gastos actual "es más injusto" y detiene a Cadillac
Fórmula 1
Fórmula 1 5 d
Sergio Pérez cree que el tope de gastos actual "es más injusto" y detiene a Cadillac
Últimas noticias
Rivera, Colnaghi y Hanna salen a la pista en Jerez con vistas a la F3 2027
FIA F3
F3 FIA F3 3 h
Rivera, Colnaghi y Hanna salen a la pista en Jerez con vistas a la F3 2027
La mejora ADUO del motor Honda lo hizo retroceder en manejabilidad
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
3 h
La mejora ADUO del motor Honda lo hizo retroceder en manejabilidad
Por qué Alex Marquez no pudo repetir en 2026 su gran nivel de 2025
MotoGP
MGP MotoGP 4 h
Por qué Alex Marquez no pudo repetir en 2026 su gran nivel de 2025
Los horarios para el GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo verlo en vivo
Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Estados Unidos
5 h
Los horarios para el GP de Estados Unidos de F1 2026 y cómo verlo en vivo
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Tienes 2 opciones:
- Suscríbete.
- Desactiva tu adblocker.
Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí
¿Ya has desactivado tu adblocker?
Recargar página
Gestionar alertas
Suscríbete