Valtteri Bottas recuerda el inicio emotivo de Cadillac: "Había gente llorando"

Valtteri Bottas ha revelado que sus conversaciones con el equipo Cadillac de Fórmula 1 comenzaron hace más de tres años, al tiempo que ofreció una actualización sobre la escudería que se prepara para su debut en la máxima categoría en la temporada 2026.

Bottas fue confirmado en agosto pasado como parte de la alineación de Cadillac junto al ex piloto de Red Bull Sergio Pérez para la primera temporada del equipo en el campeonato. Pero, aunque su llegada a la parrilla no siempre fue algo seguro después de que el nombre original Andretti viera denegado su acceso, las conversaciones entre el finlandés y el equipo han fluido durante más de tres años.

Al incorporarse oficialmente al equipo a comienzos de año, Bottas se unió a una organización que ya había ganado impulso y contaba con una plantilla en constante expansión, además de sólidas instalaciones globales tanto en Estados Unidos como en Inglaterra.

Bottas declaró a Kym Illman: "Hace algo más de tres años fueron las primeras conversaciones, antes de que el equipo tuviera realmente la confirmación de que estaría en la Fórmula 1. Pero con Graeme Lowdon fue cuando comenzó la primera discusión y luego me fue manteniendo al día sobre los progresos".

Añadió: "Finalmente, cuando obtuvieron la plaza empezamos conversaciones serias porque, a principios de 2025, el equipo Cadillac de Fórmula 1 se convirtió en mi prioridad. Era como, ahí es donde quiero estar. Ese es el proyecto que quiero para lo siguiente en mi carrera. Y al final fue bastante fácil porque yo quería estar allí y, claramente, ellos también me querían".

Sobre la cultura de equipo que se está formando bajo el paraguas de General Motors, confirmó la enorme dedicación y emoción que sus colegas están aportando al proyecto.

Sergio Pérez, Cadillac Racing, Valtteri Bottas, Cadillac Racing Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

"De hecho me ha sorprendido lo bien que está el equipo teniendo en cuenta lo tarde que recibieron la confirmación de que podían estar en la Fórmula 1.

"El equipo está contratando constantemente. El equipo crece todo el tiempo. La fábrica está creciendo. Están construyendo más instalaciones en Estados Unidos. Van muy en serio con esto. No están aquí por diversión…

"Fue una carrera contrarreloj para tener el coche listo y lo mucho que significó para toda la gente ver el coche rodar. Había gente llorando cuando el coche salió a pista por primera vez.

"Eso demuestra lo mucho que significó para la gente que llevaba tanto tiempo trabajando a fondo".

Esta semana Cadillac se unió a los otros diez equipos del campeonato para las pruebas en Bahréin después de que la organización revelara su decoración al mundo por primera vez durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.