Vasseur admite que Ferrari necesita ritmo en Bakú mientras analiza posible penalización de Leclerc

En un jueves atípico de Fórmula 1 —con los coches ya rodando en Bakú para las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán—, Ferrari no brilló.

Sin embargo, no es nada grave; estas primeras sesiones existen precisamente para que los equipos determinen si deben ajustar los coches, y dónde y cómo hacerlo, para extraer el máximo potencial de cara a la clasificación y la carrera, que son las sesiones más importantes del fin de semana.

Por eso no hay alarma en Ferrari. Los entrenamientos de hoy revelaron algunas debilidades en los SF-26 que deben corregirse antes de mañana. Frédéric Vasseur ofreció un resumen de la situación.

El jefe de equipo de Ferrari reconoció ciertas dificultades relacionadas con el equilibrio y el uso de los neumáticos, lo que hoy dejó a los "Rojos" por detrás de la referencia de Mercedes —el coche de George Russell— por 1,1 y 1,3 segundos, respectivamente.

"Fue una situación extraña porque nuestro rendimiento fluctuó mucho... Creo que esta mañana fue bien. Esta tarde, sin embargo, fuimos muy irregulares de una vuelta a otra. Considero que es bastante difícil encontrar la posición adecuada y el mejor rebufo".

"También tuvimos algunos problemas con los neumáticos; creo que los demás también. Incluso Max tuvo dificultades. Creo que este es un desafío en el que las variables de rendimiento cambian de forma más drástica que en un circuito convencional. Si llevas 10 kilos de combustible extra, puedes perder cinco décimas; pero veamos qué pasa mañana. Ciertamente no estamos muy satisfechos con el equilibrio de hoy. Tenemos mucho trabajo por delante para mañana".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Bakú es un circuito que potencialmente ofrece oportunidades de adelantamiento, aunque la estrategia también desempeñará un papel clave. No obstante, Vasseur considera que los acontecimientos en pista —más que otros factores— serán los que finalmente determinen el número de paradas en boxes.

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"¿Una sola parada en boxes durante la carrera? En Bakú nunca se sabe; podría haber una gran sorpresa. Recuerdo el primer año allí: todos esperábamos un caos total, pero no ocurrió nada. El segundo año fue todo lo contrario".

"Desde luego, si no sucede nada inusual, creo que será una carrera de una sola parada, ya que adelantar no es tan sencillo".

La situación de la unidad de potencia de Leclerc sigue siendo un tema candente en el paddock de Bakú. ¿Estrenará Charles un nuevo motor tras sus recientes problemas o seguirá rotando los motores que ya tiene para evitar una penalización en la parrilla? Vasseur afirma tener un plan claro, pero prefirió reservárselo.

"Tengo una idea clara sobre una posible penalización en parrilla para Leclerc debido a un cambio de motor, pero me la guardo para mí. En cualquier caso, aquí estamos utilizando el motor que introdujimos en Monza; esa es la especificación que estamos empleando".