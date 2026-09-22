En las nueve ediciones del Gran Premio de Azerbaiyán disputadas hasta la fecha, Ferrari aún no ha logrado la victoria, aunque ha conseguido cinco pole positions y cuatro podios. Las estadísticas indican que el circuito urbano de Bakú no ha deparado grandes satisfacciones al "Cavallino", ya que el trazado azerbaiyano es muy atípico y presenta características que deben combinarse hábilmente en la búsqueda de la configuración adecuada, lo que inevitablemente supone un compromiso: en la zona del casco antiguo, los monoplazas circulan a pocos centímetros de los muros y, en la zona del Castillo, solo hay espacio para que pase un coche a la vez.

El panorama cambia en la parte final del trazado, ya que, tras la última secuencia de curvas, comienza un tramo de más de dos kilómetros que hay que recorrer con elel acelerador a fondo, lo que realza las cualidades de la unidad de potencia y la eficiencia aerodinámica en la búsqueda de las velocidades puntuales más altas y de los efectos de estela, que pueden desempeñar un papel importante tanto en la clasificación como en la carrera.

La gran novedad es que la carrera se disputará el sábado, con un programa adelantado un día, para respetar el Día del Recuerdo, que se celebra cada año el 27 de septiembre.

Fred Vasseur se muestra muy prudente en sus previsiones: "En las últimas carreras, nuestro coche ha demostrado un buen nivel de competitividad, pero también hemos visto lo importante que es coordinar todos los aspectos del fin de semana. Bakú supone un reto muy diferente, en el que la confianza en el coche y la ejecución del trabajo serán especialmente importantes".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

La ejecución perfecta del fin de semana es un mantra que al director del equipo del Cavallino le encanta repetir: "Además, Bakú es un circuito en el que el fin de semana puede deparar muchas variables y resultar impredecible, por lo que tendremos que mantenernos concentrados en nosotros mismos, adaptarnos a cualquier situación e intentar aprovechar al máximo cada oportunidad".

Leclerc realizará los entrenamientos libres del viernes con el motor ADUO2, que se vio afectado por el accidente de Monza en el que se vio involucrado el monegasco: si no hay problemas de fiabilidad, Charles continuará el fin de semana con esta unidad, aunque es muy probable que para la clasificación y la carrera se utilice un quinto motor, lo que supondría una penalización para el piloto de Ferrari.

Será interesante ver cómo se distribuye la energía eléctrica a lo largo de la vuelta: no debería haber grandes problemas para recargar la batería, aunque la larga recta final dejará claro qué equipos lograrán optimizar el rendimiento de la unidad de potencia en las rectas rápidas.