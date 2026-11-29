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Fórmula 1 GP de Qatar

Vasseur defendió la orden de equipo en Qatar: Ferrari priorizó asegurar el segundo puesto de constructores

El director del equipo Ferrari explica la decisión de la orden de equipo impartida a Leclerc. El monegasco la respetó aunque mostró de forma polémica que era más rápido que Hamilton. El SF-26 pareció mejor en carrera que en clasificación.

Franco Nugnes

Publicado: 29 nov 2026, 20:10

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Ferrari aseguró matemáticamente el segundo lugar en el campeonato mundial de Constructores: la Scuderia obtuvo el máximo resultado posible tras haber sufrido la abrumadora superioridad de Mercedes (178 puntos de diferencia). El que se conforma es feliz, pero la escuadra de Maranello sale del GP de Qatar como la cuarta fuerza de la parrilla, es decir, la última entre los equipos de punta.

El Cavallino cierra como subcampeón porque el rendimiento promedio de sus dos pilotos ha sido claramente superior al de Red Bull y McLaren, pero ahora que estos dos equipos resolvieron sus problemas técnicos, emergen valores distintos a los que refleja la tabla de constructores.

Si bien Lewis Hamilton y Charles Leclerc han sido un recurso fundamental para llevarse a casa el segundo puesto, desde el GP de Italia la rivalidad entre ambos mostró la otra cara de la moneda, con relaciones muy tensas y difíciles de gestionar tras tres batallas fratricidas, la última de ellas en Las Vegas.

En Lusail, Ferrari cosechó el sexto lugar de Lewis Hamilton y el séptimo de Charles a casi un minuto de distancia de Andrea Kimi Antonelli, luego de aplicar nuevas reglas de enfrentamiento tras enésimas aclaraciones internas. Hubo una comunicación por radio cuando Leclerc se acercó a Hamilton: el monegasco preguntó expresamente cómo debía proceder considerando que era más rápido, y la respuesta desde el muro de pits fue mantener las posiciones.

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

Leclerc aceptó respetar el pacto, aunque no dejó de hacer zigzag detrás de su compañero de equipo para mostrarle polémicamente a todo el mundo cuánto más veloz era. ¿Por qué dieron la orden de equipo?

“Porque el objetivo de este fin de semana era asegurarnos el segundo lugar en el campeonato de Constructores para ir a Abu Dhabi con la mente despejada. La intención era llevar ambos autos a los puntos y creo que hicimos un buen trabajo. Nuestro ritmo hoy fue mucho mejor que ayer, el auto en carrera lució muy fuerte, pero perdimos demasiado tiempo al inicio y luego con el Virtual Safety Car”.

Quizá existía la posibilidad de sumar algunos puntos más sin congelar las posiciones...

“Por supuesto, pero la semana pasada ustedes pidieron lo opuesto. Elegimos asegurar los puntos para casa, queríamos garantizar un resultado para Ferrari y creo que tomamos la mejor decisión”.

Al principio de la carrera el ritmo de los SF-26 no fue muy bueno, ¿dependió de que el auto iba pesado de combustible?

“No, batallamos por el tráfico al principio. Una vez que estabas a uno o dos segundos de alguien más se volvía muy difícil seguirlo, pero mostramos un ritmo excelente más adelante. Esto significa que hoy fuimos mucho más rápidos respecto a McLaren y Red Bull, aunque sin duda hay bastante trabajo por hacer para entender la brecha de rendimiento que vimos, porque debemos competir contra Red Bull y McLaren”.

¿Esperaban un ritmo de carrera un poco peor respecto al que demostraron?

“La diferencia respecto a Kimi fue la misma de ayer, pero fuimos mucho más rápidos frente a Red Bull y McLaren. El último stint de Charles fue el segundo mejor en términos de velocidad en pista, aunque sigue estando a un segundo de Kimi”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

“Los dos campeonatos son un poco distintos porque en 2024 estuvimos peleando hasta la última curva con McLaren, mientras que este año hubo un claro dominio por parte de Mercedes a lo largo de toda la temporada. No quiero decir que estuvieran fuera de alcance, porque en ciertas ocasiones peleamos con ellos, pero no de manera constante durante el año. Esto significa que el próximo año tendremos que volver mucho más fuertes: no debemos trabajar solamente en el aspecto aerodinámico o en el motor, tenemos que potenciar cada área para hacer un mejor trabajo en conjunto. Estamos empujando como locos en la fábrica para asegurarnos de ser mucho más consistentes dentro de un par de meses”.

Ayer Lewis pareció pesimista sobre la posibilidad de que Ferrari pueda cerrar la brecha con Mercedes en tan poco tiempo...

“Lo veremos en marzo, pero estamos trabajando, haremos lo mejor que podamos. No queremos estar delante de Mercedes por una sola carrera, debemos encontrar continuidad. Esta semana estuvimos muy atrás, tendremos que mejorar en todo, desde el motor hasta la ejecución. Estamos cuidando cada detalle: ya se ha hecho mucho trabajo, pero tenemos que seguir apretando”.

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