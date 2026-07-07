El director del equipo Ferrari, Fred Vasseur, afirma que aún no quiere oír hablar de las posibilidades de la Scuderia de ganar el campeonato, dadas las fluctuaciones en el rendimiento del equipo.

Un importante paquete de mejoras en España le valió al equipo una sorprendente victoria en el Gran Premio de Barcelona, la primera de Lewis Hamilton con los colores rojos. Y en el Gran Premio de Gran Bretaña del pasado fin de semana, su compañero de equipo, Charles Leclerc, también logró su primera victoria, recuperándose tras una dura racha de resultados decepcionantes y mala suerte.

Dado que Ferrari ha ganado dos de las últimas tres carreras por méritos propios, el resurgimiento de la escudería ha reavivado inevitablemente los rumores sobre las posibilidades del equipo de luchar por el campeonato del mundo, ya que ambos pilotos están pisándole los talones a la pareja líder de Mercedes, formada por Kimi Antonelli y George Russell.

Hamilton salió de su carrera en casa a solo 32 puntos de Antonelli, que aún no ha sumado ningún punto. En el campeonato de constructores, Ferrari tiene que superar un déficit mayor, de 78 puntos, pero aún le queda más de la mitad de la temporada para hacerlo.

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Sin embargo, el jefe del equipo, Vasseur, ha restado importancia a los rumores de que Maranello pueda aspirar a ambos títulos mundiales, dado que la escudería no estuvo a la altura durante un difícil fin de semana del Gran Premio de Austria, que se interpuso entre sus dos fines de semana victoriosos.

Vasseur no quiso mostrarse demasiado negativo tras el mal fin de semana de Spielberg, y del mismo modo, ahora tampoco quiere dejarse llevar por el entusiasmo tras el éxito de Leclerc en Silverstone, que ha levantado la moral del equipo.

"Después de Barcelona, me dijeron: 'Ah, Ferrari ha vuelto al campeonato'. Yo dije que no", explicó. "La semana siguiente me dijieron que Ferrari no estaba a la altura. Yo dije que no.

"Tendré exactamente el mismo enfoque con todos en casa. Les diré: “Chicos, hemos tenido un buen fin de semana. Ahora centrémonos en Spa. No es que seamos campeones. Tampoco es que no estemos a la altura. Estamos mejorando paso a paso. Es lo que hay”.

Añadió: "Nunca intento sacar conclusiones tras una carrera, dos carreras, un buen resultado o un mal resultado. Solo me centro en hacer más y hacerlo mejor. Es cierto para mí, y lo es para todos en la fábrica. Hablar del campeonato es cosa vuestra, pero yo nunca lo he hecho".

Vasseur quiere mantener el mismo enfoque en el resto del campeonato Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Vasseur es muy consciente de que el Gran Premio de Bélgica, en el circuito de alta velocidad de Spa-Francorchamps —aunque, sobre el papel, su perfil sea relativamente similar al de Silverstone—, planteará retos diferentes para las unidades de potencia de 2026, con sus largas rectas y sus exigentes requisitos de recuperación de energía. Y sigue considerando que el Mercedes W17 es el mejor conjunto de monoplaza y unidad de potencia de la parrilla en la mayoría de las circunstancias.

"Creo que Mercedes, sinceramente, sigue teniendo una pequeña ventaja en cuanto a rendimiento puro", explicó Vasseur. "Si echas un vistazo a las seis o siete sesiones que hemos disputado este fin de semana, probablemente estén cinco veces por delante.

La semana que viene nos espera otro reto en Spa. En primer lugar, el tiempo será bastante diferente. Pero tenemos que empezar de cero cada fin de semana. No hay nada mágico. No podemos imaginarnos dar un salto de cinco o seis décimas en un solo fin de semana. Es simplemente la suma de pequeñas mejoras en todos los aspectos lo que marcará la diferencia".