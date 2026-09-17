Vasseur desmiente que Ferrari dividiera la estrategia en España para separar a los pilotos

El jefe del equipoFerrari, Fred Vasseur , ha desmentido los rumores de que se hubiera dividido la estrategia de sus pilotos, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en el Gran Premio de España para intentar separarlos en pista.

La relación entre Leclerc y Hamilton ha estado en el punto de mira en las últimas semanas. En Zandvoort, hubo roces por la radio del equipo cuando el británico pidió a Ferrari que aplicara órdenes de equipo para permitirle adelantar al monegasco. Posteriormente, en Italia, ambos se tocaron en la primera vuelta, lo que perjudicó la carrera de Hamilton y le hizo perder posiciones.

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A pesar de los incidentes, Ferrari ha mantenido que no hay problemas entre sus dos pilotos y Vasseur ha rechazado en repetidas ocasiones las afirmaciones de que se esté gestando una crisis en la Scuderia.

Sin embargo, las dudas resurgieron en el Gran Premio de España del pasado fin de semana, donde Hamilton se clasificó cuarto, justo por delante de Leclerc, que salió quinto. Para la salida de la carrera, no obstante, ambos adoptaron estrategias de neumáticos totalmente diferentes: Hamilton salió con los blandos, mientras que Leclerc lo hizo con los duros.

Se le preguntó a Vasseur sobre esta decisión de dividir la estrategia entre los pilotos de Ferrari, pero desmintió cualquier sugerencia de que se hubiera hecho para intentar mantener a ambos separados en el Gran Premio.

"Fíjense. [Lando] Norris y [Oscar] Piastri hicieron lo mismo. [George] Russell y [Kimi] Antonelli hicieron lo mismo. [Max] Verstappen y [Liam] Lawson hicieron lo mismo", declaró a los periodistas tras la carrera del domingo. "No creo que ellos [McLaren] tuvieran miedo de que se produjera un choque entre Norris y Piastri".

Durante la carrera, Hamilton sufrió un problema de frenos al principio que le impidió sacar el máximo partido a sus neumáticos blandos, lo que le llevó a abandonar el Gran Premio tras solo unas pocas vueltas.

Charles Leclerc mantenía la esperanza de que saliera el coche de seguridad en los últimos compases de la carrera de Madrid Foto: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Leclerc, por su parte, siguió adelante con sus neumáticos duros con la esperanza de que saliera el coche de seguridad en los últimos compases, lo que le permitiría realizar una parada rápida. Según él, esta era la mejor opción para el equipo tras su discreta sesión de clasificación en Madrid.

"Podríamos haber hecho muchas cosas diferentes, pero creo que lo mejor para nosotros hoy fue lo que hicimos", afirmó. "Si tuviera que volver a correr la carrera, haría exactamente lo mismo. Porque salir con los blandos al principio no me habría dado la oportunidad de hacer nada especial.

"Habría acabado con la misma estrategia que los pilotos que tenía delante y no habría servido de mucho, teniendo en cuenta que no hubo adelantamientos. Así pues, la estrategia de neumáticos duros y blandos fue la correcta, y esperar al coche de seguridad al final también fue lo adecuado. Pero, por desgracia, nunca llegó".

Con información de Roberto Chinchero y Cihangir Perperik.