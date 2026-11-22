Fórmula 1 Las Vegas GP
Vasseur estalla tras el choque entre Leclerc y Hamilton en Las Vegas
El jefe de Ferrari dice que el choque de Charles Leclerc con Lewis Hamilton en Las Vegas se produjo después de que el equipo hubiera advertido a sus pilotos que pensaran en el equipo
Lydia Mee
Publicado: 22 nov 2026, 7:16
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El jefe del equipo de Fórmula 1 de Ferrari, Fred Vasseur, dijo que el choque de Charles Leclerc con Lewis Hamilton en el Gran Premio de Las Vegas fue "completamente inaceptable", y añadió que estaba "más que molesto" porque el mensaje del equipo a sus pilotos parece haber sido ignorado de nuevo.
Leclerc hizo trompear a Hamilton mientras los compañeros de equipo luchaban por el sexto puesto por las calles de Las Vegas. Hamilton cayó al 10.º y se recuperó para terminar séptimo, mientras que Leclerc recibió una penalización de 10 segundos y terminó 10.º.
Hablando con Sky Sports después de la carrera, Vasseur dijo que el equipo había repetido el mensaje que dio después de México.
"Claramente, es inaceptable. Primero, un poco el mismo mensaje que en México, porque hay que pensar en el equipo, en la gente que trabaja en Maranello, en todas las partes interesadas, los patrocinadores", dijo.
El jefe del equipo reveló que Ferrari había hablado con Leclerc durante la carrera, explicando que la naturaleza del trazado de Las Vegas significaba que sus pilotos tenían que centrarse en los coches a su alrededor.
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari
Photo by: Manuel Eletto
"Transmitimos el mensaje a Charles de que no adelantara, porque en este tipo de carrera, como decías antes, tienes que adelantar a los coches que tienes delante o te adelantan los demás. Significa que tienes que hacer tu carrera", continuó.
"Y Charles, está claro que es un error que penaliza mucho al equipo. Y hoy es completamente inaceptable. Honestamente, estoy más que molesto porque ese mensaje estaba claro después de México."
La pareja chocó en la primera vuelta en México hace tres semanas, cuando Leclerc recibió una penalización de cinco segundos por adelantar a Hamilton fuera de la pista. Ferrari mantuvo entonces conversaciones con ambos pilotos.
"Tuvimos una charla juntos, todos juntos, en Brasil. Hoy transmitimos el mensaje de pensar en el equipo cuando estaban compitiendo juntos. Y el resultado es este", dijo Vasseur.
"Es megafrustrante para todos nosotros."
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