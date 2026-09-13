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Fórmula 1 GP de España

Vasseur y la estrategia con Leclerc: "El ritmo estaba ahí, pero esperamos un safety car que no llegó"

Fred Vasseur subraya el ritmo de Leclerc con los neumáticos duros: el monegasco estuvo al frente del GP durante 35 vueltas mostrando una buena competitividad: "No tuvimos suerte, hacía falta otra neutralización y habríamos podido luchar por el primer puesto".

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Frederic Vasseur, Ferrari

Ferrari lideró el GP de España durante 35 vueltas de las 57 programadas con un excelente Charles Leclerc, que se encontró al mando tras el Virtual Safety Car, ya que el SF-26, que había salido con un juego de hard, no se detuvo a hacer pit stop.

La Scuderia deja Madrid por cuarta vez consecutiva fuera del podio, pero a diferencia de Monza, donde no había mostrado ritmo, el coche rojo pareció muy competitivo en carrera. Una vez más, el equipo de Maranello paga la incapacidad de expresar su potencial en la vuelta rápida de la clasificación y, en circuitos donde no se puede adelantar, la track position condiciona fuertemente el resultado final.

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El Cavallino vuelve a casa con el cuarto puesto del monegasco y el abandono en las primeras fases de Lewis Hamilton, lidiando con un grave problema de frenos. Fred Vasseur tiene poco de lo que alegrarse, pero puede ver el vaso medio lleno, porque otro safety car habría podido cambiar el desenlace del fin de semana para Charles...

“Sí, no tuvimos suerte, sabíamos que todos los coches saldrían con un coche con neumáticos soft y el otro con el compuesto más duro. Y nosotros hicimos lo mismo. Charles hizo un stint excelente con los neumáticos duros”.

Leclerc, mientras estaba al mando, esperó inútilmente una neutralización de la carrera... “Nosotros esperábamos otro safety car o un virtual. Y antes de la carrera habíamos previsto dos neutralizaciones que, en cambio, no se produjeron. Al menos lo intentamos, el ritmo estaba ahí y la velocidad fue muy buena”.

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“Sabemos que al final el timing para la parada no fue óptimo, pero al final, cuando eres cuarto, no cambia mucho”.

¿Pero contra quién estabais luchando? Porque Charles al mando estaba totalmente solo. “Sí, porque Russell tenía que parar por segunda vez y no sabíamos cuándo lo haría. Íbamos con neumáticos hard, y el compuesto duro era muy bueno, así que teníamos que controlar la posición y luego ver cómo iba”.

Debe de haber sido una sensación extraña... “Bueno, hicimos dos carreras en una. La primera contemplaba otro safety car y en ese caso habríamos estado luchando por el primer puesto, pero sin el safety car nos tuvimos que conformar con el cuarto puesto”.

¿Pero qué difícil es para un piloto tener que correr sin saber dónde está? “Bueno, seguramente es difícil, pero a Charles le habíamos dado un ritmo que mantener y él lo replicó a la perfección. Nos concentramos en el tiempo que debía mantener y era inútil estar ahí pensando en opciones diferentes. Charles hizo honestamente un trabajo excelente y estuvo muy sólido”.

“No cometió ni un error en 49 vueltas recorridas con neumáticos viejos, empujando como un loco, y creo que sacamos el máximo. Pienso que si nos faltó algo no fue en carrera, sino un poquito en Monza y un poquito en la clasificación aquí. Sí, y quizá uno o dos pilotos habrían podido apuntar más alto”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Rudy Carezzevoli / Getty Images

¿Saben cuál fue el problema que tuvo Lewis? “No, todavía no, pero tuvo un problema de frenos, perdió los frenos en un momento y luego decidimos parar el coche porque en este tipo de pista era demasiado peligroso continuar”.

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