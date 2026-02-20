Ferrari cerró las pruebas previas a la temporada en Baréin con el mejor tiempo absoluto, lo que emocionó a todos los aficionados del Cavallino Rampante.

Charles Leclerc firmó un tiempo de 1'31"992 con un juego de C4 nuevos, aprovechando así un juego de compuestos un grado más blandos que los utilizados por sus principales rivales. También es cierto que Charles obtuvo los cinco mejores tiempos del día y de las pruebas en general, precisamente utilizando cuatro juegos de C4 y uno de C3.

Y es precisamente este último, un 1'32"655 marcado esta tarde, el que tiene mayor relevancia, ya que se ha obtenido con los mismos compuestos que McLaren y Red Bull —Mercedes se ha mantenido más al margen— y en condiciones de pista iguales.

Al final de la última jornada de pruebas, el director del equipo Ferrari, Frédéric Vasseur, hizo balance de las pruebas de la Scuderia y se mostró satisfecho con la cantidad de vueltas acumuladas y los datos recopilados.

"Hasta ahora todo va bien, pero debemos tener en cuenta que el objetivo era acumular kilómetros y datos. Y preparar la temporada sobre bases sólidas. Desde este punto de vista, podemos decir que hemos alcanzado el objetivo".

Si bien la fiabilidad ha dado respuestas importantes, Vasseur ha querido mantener los pies en la tierra a pesar de que Leclerc ha firmado los cinco mejores tiempos de las pruebas de Sakhir.

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"El rendimiento es relativo, porque al final no conocemos ni las cantidades de combustible ni los mapas de los rivales. Solo sabemos los neumáticos".

"Hemos marcado el mejor tiempo aquí, pero no tiene nada que ver con lo que sucederá dentro de dos semanas en Melbourne. Por lo tanto, no debemos sacar conclusiones".

Charles Leclerc se ha alineado con las palabras de su director de equipo. Hay que mantener los pies en el suelo y solo Melbourne despejará las dudas que aún hoy planean sobre el paddock de la Fórmula 1.

"Esta jornada de pruebas ha sido muy lineal, hemos completado nuestro programa y probado todo lo que habíamos planeado. En términos de rendimiento, todavía es difícil saber dónde estamos realmente, porque los equipos tienden a no mostrar su verdadero potencial, por lo que es importante no centrarse demasiado en los tiempos por vuelta y prepararse lo mejor posible para la primera carrera".

"Seguiremos paso a paso tratando de entender cómo sacar el máximo partido a nuestro coche: tenemos muchos datos que analizar antes de llegar a Melbourne y veremos cómo van las cosas una vez que estemos allí".