Vasseur hace un llamado a la unidad en Ferrari: señalar con el dedo sería un "gran error"

El jefe del equipoFerrari, Fred Vasseur, ha agradecido el apoyo público de sus superiores y ha instado a su equipo a mantenerse unido, en lugar de buscar culpables y dejarse distraer por los rumores externos.

Aunque Ferrari ha experimentado una mejora en su rendimiento bajo el nuevo reglamento de 2026, la posición de Vasseur volvió a ser objeto de especulaciones mediáticas a principios de esta semana. El motivo fue una entrevista en The Times en la que el exdirector de Red Bull F1, Christian Horner, sugirió que el puesto en Ferrari sería un trabajo de ensueño, aunque sin dar a entender que lo estuviera buscando activamente.

Pero los comentarios bastaron para desatar un frenesí mediático, especialmente en Italia, el país de origen de Ferrari, lo que llevó al equipo a emitir un comunicado a instancias del presidente de Ferrari, John Elkann, y del director ejecutivo, Benedetto Vigna, en apoyo a Vasseur.

"Esto no solo tiene que ver con la noticia publicada en The Times sobre el señor Horner, sino que, en general, hay mucha especulación en torno a Fred", decía el comunicado. "Así que, una vez más, tenemos confianza en Fred Vasseur y en su equipo, y seguimos teniéndola. Y la postura es clara, pero no solo ahora. Ya lo hemos confirmado en otras ocasiones".

Dado que los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, también respaldaron a su jefe el jueves, Vasseur afirmó que agradecía ese apoyo y esperaba que volviera una cierta calma a Maranello, mientras el equipo se centra en terminar la temporada con fuerza y avanzar en los proyectos del monoplaza y la unidad de potencia para 2027.

"Cuando ves el revuelo y todos los rumores en la prensa durante toda la semana, como equipo necesitamos trabajar con serenidad, y eso no era en absoluto el caso", declaró Vasseur en una rueda de prensa en el Gran Premio de Baréin de Fórmula 1, celebrado excepcionalmente en Malasia. "Creo que era imprescindible hacer algo al respecto; de lo contrario, este fin de semana habría sido igual. Sinceramente, el gran problema que tenemos hoy es la estabilidad, la serenidad en el equipo y la concentración que necesitamos tener, para no tener que lidiar con este tipo de preguntas todo el día".

Fred Vasseur, Ferrari Foto: Jayce Illman / Getty Images

Aunque le brindó a Vasseur su mayor muestra de apoyo hasta la fecha, Hamilton sugirió que la estructura que rodea al francés podría necesitar algunos ajustes, aunque se negó a entrar en detalles.

"Hay una estructura que lleva ahí bastante tiempo; si hay que revisarla de cara al futuro o no... Hay cambios que yo haría, pero no voy a hablar de cuáles son", afirmó el siete veces campeón del mundo. "Toto [Wolff] ocupa un puesto diferente al de Fred y la estructura es muy distinta. Así que eso es todo lo que puedo decir al respecto, la verdad".

Sin embargo, Vasseur no creía que hubiera un problema organizativo en Maranello y afirmó que sería un "gran error" señalar a nadie con el dedo. Mejorar el funcionamiento interno de su equipo es un proceso continuo.

"En cuanto al comentario de Lewis, creo que sería un error señalar a alguien o a algo", dijo Vasseur. "En los buenos momentos, ganamos como equipo. En los malos momentos, sufrimos como equipo. Y no quiero hablar de una sola persona ni nada por el estilo. Sinceramente, creo que sería un error garrafal empezar a no estar unidos.

"Hemos tenido un buen comienzo de temporada. Sin duda, no es suficiente; queremos conseguir más, queremos ganar más, queremos ganar el campeonato. Pero, al fin y al cabo, hemos tenido un comienzo positivo. Estamos pasando apuros en las últimas carreras, pero esperamos recuperarnos pronto gracias a los avances técnicos y volver a estar al nivel adecuado".

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