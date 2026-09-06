Vasseur: "Sabíamos que Monza sería la carrera más difícil, pero fue peor de lo esperado"

Todas las miradas están puestas, naturalmente, en Andrea Kimi Antonelli, quien tiene el potencial de convertirse en el primer italiano en ganar el Gran Premio de Fórmula 1 de casa desde que Ludovico Scarfiotti lograra la hazaña hace 60 años. Sin embargo, existe otra historia italiana que —aunque quizás hoy no acapare tanto la atención— merece ser explorada en todas sus facetas.

Esa historia tiene como protagonista a Ferrari. Monza es el circuito de casa para el equipo de Maranello; sin embargo, sus características lo convirtieron en uno de los rivales más temibles para el SF-26, y eso fue exactamente lo que sucedió.

El abandono de Leclerc tras una sola vuelta y el sexto puesto de Hamilton resumen a la perfección un fin de semana decepcionante, difícil y complejo en muchos aspectos. Se pusieron de manifiesto, una vez más, las debilidades de un monoplaza de Ferrari que, si bien es más que capaz, no llega al nivel necesario para luchar por los grandes títulos más allá de alguna victoria ocasional.

"Es un día duro para Ferrari", admitió Frédéric Vasseur ante los micrófonos de Sky Sport F1 tras el Gran Premio de Italia. "La clasificación fue bien en cuanto a posiciones de salida, pero sabíamos que nos enfrentábamos a una gran desventaja en velocidad punta, lo que dificultaba tanto defenderse como atacar durante la carrera. Y así fue como sucedió".

"Sufrimos en las rectas. Lo vimos con Leclerc en la primera vuelta y con Hamilton a lo largo de la carrera, a pesar de que nuestro ritmo era realmente bueno. No era un problema grave en sí mismo, pero perdíamos posiciones constantemente y no podíamos adelantar cuando surgía la oportunidad. Sabíamos que Monza sería un desafío por este motivo, pero el resultado fue peor de lo esperado. Las batallas en carrera fueron muy complicadas".

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Desde las primeras vueltas quedó claro que el problema estaba relacionado con las velocidades punta; Leclerc fue adelantado por dos coches en apenas unos kilómetros, mientras que Lewis Hamilton se vio impotente ante el dominio absoluto de los motores Mercedes y la unidad de potencia Red Bull-Ford de Verstappen.

"Si ruedas detrás de otro coche en Zandvoort, pierdes dos décimas y media por vuelta, mientras que en Monza son cinco décimas. Pero más allá de eso, se trata del rendimiento en curva. Al atacar o defender en las rectas, perdíamos potencia y, en consecuencia, posiciones. Eso es lo que ocurrió con Gasly, por ejemplo: le adelantamos, pero luego él pudo devolvernos el adelantamiento. Tuvimos que forzar más en las curvas —lo que desgastaba más nuestros neumáticos que los de los rivales— y eso hizo que perdiéramos oportunidades de adelantar".

Durante la única vuelta en la que ambos Ferrari se mantuvieron en la lucha, se produjo un incidente en la *Prima Variante* (la primera chicane) que la dirección del equipo habría preferido no ver. Una maniobra al límite entre Leclerc y Hamilton provocó que Lewis perdiera al menos cuatro posiciones. Sin duda, no era la forma ideal de competir ante el público local ni, en términos generales, contra rivales directos.

"Tendremos que hablar con ambos para aclarar la situación. Es una lástima tener que mantener esta conversación. Empezar una carrera y acabar con uno de los coches en octava posición dista mucho de ser lo ideal".

Afortunadamente, Leclerc salió ileso del accidente en la Parabólica durante la primera vuelta, y las revisiones médicas en el centro médico del circuito no mostraron anomalías. El piloto monegasco regresó a casa, aunque el impacto había sido realmente aparatoso.

"Leclerc nos dijo que estaba bien, pero prefirió volver a casa cuanto antes. Fue un gran susto: un impacto de 50G. Es comprensible". "Mañana, durante la reunión de análisis con el equipo, diré que debemos seguir esforzándonos y desarrollando tanto el coche como el motor. Madrid, Sepang y Bakú serán, sin duda, otra historia. Sabíamos que Monza —dadas sus características— sería nuestro peor circuito, y así fue. La semana que viene afrontamos otro desafío, y Madrid será una buena oportunidad. Tenemos que seguir yendo carrera a carrera".