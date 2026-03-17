Las largadas son uno de los puntos centrales del debate en torno al reglamento 2026. Con la eliminación del MGU-H este año, los pilotos pueden enfrentarse a un turbo lag y carecer de potencia al momento de arrancar, lo que puede generar grandes diferencias de rendimiento entre los coches.

El problema fue planteado durante los test de pretemporada y la FIA modificó el procedimiento garantizando un tiempo de al menos cinco segundos antes de iniciar la secuencia de encendido de las luces, para que cada piloto pueda mantenerse a pleno régimen con la esperanza de llevar el turbo a una velocidad óptima.

Tras algunas variaciones en las largadas en Melbourne, especialmente un mal arranque de Liam Lawson que Franco Colapinto evitó por poco, varios pilotos alertaron sobre el peligro. El propio piloto argentino y Sergoi Pérez advirtieron en la previa del Gran Premio de China por las probabilidades de tener un gran accidente.

Pero ¿qué habría que modificar? "Hay algunas soluciones simples, pero deben ser permitidas por la FIA en lo que respecta a la batería", explicó Max Verstappen. El reglamento prohíbe el uso de la energía del motor eléctrico antes de alcanzar los 50 km/h y, además, es bastante complicado cargar la batería durante la vuelta de formación.

"Es una regla bastante particular, no sé si lo saben", precisó George Russell al llegar a Shanghái. "Hay un límite de recuperación en cada vuelta. Los pilotos que salieron en la primera parte de la parrilla [en Melbourne], después de la línea de cronometraje, ya estaban en esa vuelta. Entonces, cuando comenzamos la vuelta de formación, gastamos energía de la batería y la cargamos, acercándonos al límite de recuperación".

Las largadas son uno de los temas de debsate en la F1 actual. Photo by: Peter Fox / Getty Images

"Los pilotos de atrás, cuando empezaron su vuelta de formación, salieron, pasaron la línea de meta y [el límite de recarga] se reinició porque en realidad estaban en otra vuelta. […] En la largada, estando en pole, aceleré, cargué la batería, pero eso utilizó alrededor del 50% de mi límite de recuperación en esa vuelta. Así que aproximadamente a mitad de pista ya no podía seguir recargando la batería, no tenía la potencia para hacer verdaderos burnouts".

"La FIA analizó cómo ajustar esto, pero como se pueden imaginar, los equipos que hacen buenas largadas no quisieron, lo que me pareció un poco tonto. Pero no estoy demasiado preocupado, es realmente un desafío".

Para que haya cambios reglamentarios durante la temporada, se necesita unanimidad, algo difícil de lograr entre los equipos. "La FIA solo quería facilitarnos las cosas y eliminar este límite de recuperación, pero como suele pasar, hay gente egoísta en su postura y quiere lo mejor para sí misma", lamentó Russell antes del fin de semana en Shanghái. "Esto es la Fórmula 1 y forma parte del desafío de la Fórmula 1".

Vasseur no quiere renunciar a la ventaja de Ferrari

Russell no mencionó a ningún equipo, pero no es un secreto que el principal opositor a un cambio es Ferrari. Los pilotos de la Scuderia han realizado excelentes largadas este año, lo que los ha llevado al frente en las tres salidas disputadas desde el inicio del campeonato. Y esto no es casualidad.

Ferrari anticipó la situación optando por una turbina más pequeña, y por lo tanto más rápida en alcanzar su velocidad máxima, lo que parece ser el origen de estas buenas largadas. Frédéric Vasseur considera que su equipo simplemente trabajó mejor este aspecto que la competencia.

"Hace un año fui a ver a la FIA y señalé el procedimiento de largada para decir: 'Chicos, esto va a ser difícil'", declaró el jefe de Ferrari a los medios en China, entre ellos Motorsport.com. "La respuesta fue clara: había que diseñar el auto conforme al reglamento, no modificar el reglamento en función de los autos. Nosotros diseñamos el auto según el reglamento".

En Melbourne y en China, los pilotos de Ferari tuvieron las mejoras salidas. Photo by: Martin Keep / AFP via Getty Images

Vasseur considera que el procedimiento más largo decidido en las últimas semanas, materializado por luces azules en la parrilla antes de la largada, ya es una concesión importante hecha a los equipos rivales: "Creo que ya hubo un cambio enorme en el reglamento de largadas con el tema de los cinco segundos".

"El cambio de los cinco segundos, lo de la luz azul, no nos ayudó en absoluto", subrayó el francés, confirmando su oposición a cualquier modificación adicional: "Creo que llega un punto en el que ya empieza a cansar".

Según Vasseur, la discusión está cerrada: "Para mí, sí".

Los temores de los pilotos parecen disiparse

Lewis Hamilton coincidió con su jefe. "No creo que sea peligroso", afirmó el siete veces campeón del mundo tras el sprint en Shanghái. "En el desarrollo del motor, algunos tomaron decisiones para tener potencia. Nosotros tomamos decisiones específicas, o nuestro equipo lo hizo, para asegurarnos de hacer buenas largadas".

A pesar de que en Shanghái todavía se observaron grandes diferencias de velocidad, no se registraron incidentes importantes en las dos largadas. Tras el sprint, Russell confirmó que se trata de una situación difícil de anticipar, pero volvió a considerar que el riesgo es bastante bajo.

"Creo que para los problemas de Melbourne, al menos en mi caso, encontramos soluciones. Pero en la vuelta de formación hacemos todos estos cambios de reglajes y en la conducción, y es innecesariamente complicado. Las largadas siguen siendo difíciles. El año pasado, Shanghái fue el segundo circuito con más grip en las largadas de todo el año y aun así vimos a gente en problemas [en la salida del sprint]".

El momento de la salida en el GP de China. Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"En otros circuitos con menos grip, creo que veremos coches patinando con los neumáticos y teniendo dificultades para arrancar. Pero no creo que sea necesariamente un problema de seguridad. No hay una solución evidente y creo que es simplemente la naturaleza de estos coches y de estos neumáticos".

Charles Leclerc también consideró que la situación está bajo control. "Estoy de acuerdo con todo lo que dijo George", comentó el monegasco. "Es un poco difícil estar en la ventana óptima para la largada con este motor, pero creo que con el tiempo los equipos encontrarán soluciones. Creo que por ahora estamos del lado correcto, pero estoy bastante seguro de que todos se pondrán al día".

"Y como dije, cuando los equipos, todos los fabricantes, logren buenas largadas y estén en la ventana óptima, no habrá tantas diferencias entre los autos, así que no creo que sea un problema por mucho tiempo".

Información adicional por Oleg Karpov y Stuart Codling