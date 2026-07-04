El jefe de Ferrari, Fred Vasseur, lanzó una respuesta contundente a la sorpresa de Toto Wolff respecto a que el equipo italiano lleve mejoras continuamente a lo largo de la campaña de Formula 1, al creer que su rival de Mercedes hizo acusaciones de "trampas".

La Scuderia ha sido agresiva con las actualizaciones del coche durante las primeras ocho rondas de la temporada 2026, mientras el equipo situado en segundo lugar intenta cerrar la brecha con el líder destacado Mercedes.

Eso llevó a Wolff a revelar tras Austria la última vez que "estamos un poco sorprendidos de que Ferrari pueda meter estas enormes mejoras en el coche de la manera en que lo hacen".

El jefe de las Flechas de Plata insinuó posteriormente que a Ferrari "pronto se le debería estar acabando el dinero del límite de costos" - 215 millones de dólares en 2026 - con la esperanza de que el equipo finalmente pueda ralentizar sus actualizaciones.

Pero Vasseur ha salido al ataque en el Gran Premio de Gran Bretaña de este fin de semana, afirmando que Ferrari no está siendo más agresiva que sus rivales, ya que la eficiencia con las mejoras determinará el éxito en este nuevo ciclo reglamentario.

"Me parece bastante irónico viniendo de Toto y Mercedes," dijo Vasseur en Silverstone. "Cuando Red Bull desarrolla, o cuando Mercedes desarrolla, son unos genios; cuando nosotros desarrollamos, estamos haciendo trampas.

"Creo que hay que calmarse con esto. No trajimos más piezas que Red Bull u otro equipo; ¡no sé si era una broma!"

Toto Wolff y Fred Vasseur han mantenido una muy buena relación a lo largo de los años. Photo by: Kym Illman / Getty Images

Cuando luego se le pidió que aclarara su comentario sobre las "trampas" y si cree que Wolff estaba haciendo exactamente esa acusación, Vasseur respondió: "Si piensas que hemos sobrepasado el límite de costos, para mí va en esa dirección."

Pero Vasseur estuvo al ataque durante toda la rueda de prensa del viernes, mostrando signos de clara frustración cada vez que se le preguntaba por los comentarios de Wolff desde el Red Bull Ring.

En una ocasión, por ejemplo, se le preguntó al francés por qué cree que Wolff señaló a Ferrari, que es el único otro equipo que ha ganado un gran premio en 2026 gracias a Lewis Hamilton en Barcelona.

Vasseur respondió: "Si tienes que preguntarle algo a Toto, ve a Toto y pregúntale por qué habló de mí. Sinceramente, no tengo ni idea."

Se sabe que Vasseur y Wolff son amigos desde hace bastante tiempo, pero dio una respuesta tajante cuando se le preguntó si han hablado desde entonces.

"Creo que era mejor evitar hablar," dijo Vasseur.

Pero el hombre de 58 años posteriormente ofreció una explicación clara de por qué Ferrari ha sido agresiva con sus mejoras, argumentando que es mejor hacerlo cuando aún quedan dos tercios de la campaña por disputarse.

"Todos estamos en el mismo barco: si podemos traer algo al principio, lo hacemos," dijo. "Es mejor tener un par de décimas durante cinco carreras que solo un par de décimas para las dos últimas.

"Pero a veces es difícil encontrar rendimiento, a veces puedes tener la sensación de que estamos trayendo una gran mejora, pero es solo la modificación de algunas piezas y nada más."