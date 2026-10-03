Vasseur satisfecho con la clasificación de Ferrari en Malasia: "Trabajamos como un equipo"

Las sesiones libres del viernes habían dado falsas esperanzas, al mostrar a un Ferrari muy lejos de los mejores. Sin embargo, la clasificación del GP de Baréin, celebrada en Malasia, lo cambió todo. Lewis Hamilton le regaló el segundo puesto al Cavallino Rampante, por detrás del inalcanzable Max Verstappen.

Para rematar el resultado, Charles Leclerc logró el cuarto mejor tiempo (gracias a la penalización de Hadjar). El monegasco, por su parte, optó por una configuración demasiado agresiva, lo que sobrecalentó los neumáticos traseros y no le ayudó en el momento decisivo de la Q3. Aun así, saldrá desde la segunda fila.

Frédéric Vasseur se presentó ante los micrófonos de Sky Sport F1, pero esta vez con un rostro mucho más sereno, sonriente y visiblemente satisfecho.

"Ha sido una buena clasificación. Creo que Max Verstappen ha volado desde el principio del fin de semana y para nosotros habría sido difícil superarlo. De todos modos, hemos hecho dos buenas vueltas", declaró el director del equipo Ferrari.

"Quizá Charles se mostró un poco a la defensiva debido al error que había cometido en la curva 5 en la vuelta anterior. Pero el desgaste de los neumáticos será clave y la carrera tendrá mucha más importancia que la clasificación. Aunque, por supuesto, siempre es bueno salir desde las primeras filas".

Charles Leclerc, Ferrari Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

En cuanto a la clasificación de hoy, en la Q1, Ferrari superó el corte utilizando un juego de neumáticos de compuesto medio. Esto indica que la escudería ha optado por apostar por los dos compuestos restantes —es decir, los blandos y los duros— para la carrera de mañana.

Los blandos, de hecho, ofrecen agarre en una pista que lo proporciona en poca medida y, en consecuencia, una duración potencialmente mayor que los medios. Los duros, por su parte, garantizan una excelente duración, aunque probablemente habrá que comprobar el rendimiento con esos compuestos.

"Todos sabemos que mañana el desgaste será elevado; es bastante difícil interpretar el comportamiento de los neumáticos, y más aún en una tanda más larga, porque no hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Todos hemos elegido opciones diferentes de cara a la carrera y la nuestra ha sido gastar un juego de medios".

Por último, no podía faltar una reflexión sobre el apoyo recibido recientemente por parte de los pilotos. Vasseur también quiso reiterar la importancia de acallar los rumores sobre el equipo.

"Me alegra que los pilotos me hayan demostrado su apoyo, pero no se trata solo de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Creo que hay que acabar con los rumores y las habladurías. Trabajamos en equipo tanto en los momentos positivos como en los negativos. Hoy no ha sido solo Hamilton, sino todo el equipo el que ha conseguido un buen resultado, y lo mismo ocurre cuando las cosas no van tan bien. Simplemente tenemos que dejar de alimentar este sistema...".