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Fórmula 1 GP de México

Vasseur: "Seguimos centrados en México porque es importante volver a ganar un GP”

El team principal de Ferrari mantiene su carácter y no se deja llevar tras la pole position de Hamilton en México. El directivo mantiene los pies en el suelo, consciente de que los puntos se consiguen el domingo, pero existe la convicción de que el equipo ha trabajado bien.

Franco Nugnes

Publicado: 1 nov 2026, 5:33

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El hechizo se ha roto: Ferrari logra la primera pole position con el SF-26 y la Scuderia suma su 255.ª salida desde la pole, poniendo fin a una espera que duraba desde el GP de Hungría de 2025. Lewis Hamilton, tras el problema de motor en los entrenamientos libres, eligió no asumir una penalización, consciente de que el coche rojo podía llevarlo a su primera pole con el Cavallino tras tres años y tres meses de espera.

Ferrari, en el aire enrarecido de Ciudad de México, logró una primera y una tercera posición: el SF-26, por una vez, anuló la brecha de potencia con el 6 cilindros Mercedes aprovechando el “turbo”, que resultó ser importante.

Frederic Vasseur, Ferrari

Foto di: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Fred Vasseur no cambia su actitud: mientras Lewis Hamilton saltó a los brazos de su ingeniero Carlo Santi, el francés mantuvo el aplomo que lo caracteriza, más allá de la mueca que siempre le enmarca el rostro.

Lewis logró construir una vuelta fantástica... “Sí, fue una gran vuelta por parte de Lewis. Sufrió un poco en la Q2, porque tuvo que montar un segundo juego, pero luego hizo una Q3 fantástica con dos buenas vueltas: estoy realmente satisfecho con el trabajo que realizó”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Leclerc estaba en pole position después del primer intento, luego el monegasco cometió un pequeño error en el sector central del último intento y lo pagó con una diferencia de 119 milésimas... “Sí, Charles Leclerc cometió un pequeño error en el último intento, pero podría haberlo hecho mejor, aunque también peor. Centrémonos por tanto en mañana, ya que es el domingo cuando se reparten los puntos”.

Hamilton firmó la pole con una ventaja de apenas 9 milésimas sobre George Russell: Lewis encadenó una vuelta perfecta, pero en Ciudad de México es mejor tener a un piloto en la pole y al segundo tercero, ya que la recta de salida es muy larga y quien dispone del rebufo puede tener ventaja para entrar primero en la Curva 1... “Nunca se puede saber de antemano, pero es cierto que la salida es la más larga de la temporada y seguramente el rebufo puede desempeñar un papel importante. Yo, en cualquier caso, prefiero salir desde el primer puesto. Claro, ser primero y tercero, saliendo desde el lado limpio de la pista, puede ser mejor que ocupar toda la primera fila”.

George Russell, Mercedes, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Mañana podría ser un día importante para los aficionados italianos: Ferrari podría ganar el tercer GP de la temporada y Kimi Antonelli conquistar el título mundial de pilotos. “Sí, pero yo me concentraré solo en mí mismo”.

Después de tantas palabras y tantas polémicas, Ferrari parece haber encontrado el camino correcto, también de cara a la temporada 2027. “Sí, pero debemos mantener la calma en cualquier situación. Lo hicimos cuando los resultados no eran excepcionales y debemos seguir tranquilos también ahora que estamos en pole position. Debemos concentrarnos en nosotros mismos pensando en la mejor estrategia para mañana para hacer una carrera limpia”.

“Sin duda es positivo cerrar la temporada con buenos resultados. Es útil para el equipo y para el espíritu del conjunto en los próximos meses, pero ahora sigamos concentrados en México, porque para nosotros es importante volver a ganar una carrera”.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Alguien quería volver a alargar el tiempo de recarga del turbo en la salida, una petición que luego no prosperó... “Si los rivales quieren ampliar el tiempo, nosotros podríamos intentar reducirlo”.

Ferrari ha traído actualizaciones importantes, como los otros equipos top, pero no siempre los paquetes funcionan de inmediato... “Hoy era difícil estar delante con estas condiciones, pero el equipo hizo un buen trabajo. Sí, es verdad, no siempre se obtienen de inmediato los resultados de las novedades, basta pensar en Mercedes, pero ellos también han vuelto a la cima. A veces se necesita una o dos carreras para encontrar la puesta a punto correcta y creo que eso es lo que ha sucedido".

"Mercedes sufrió en Malasia, en Singapur y en Austin, pero ahora ha vuelto. Al principio de la aventura el ritmo de las actualizaciones era un poco más rápido, pero nosotros hicimos un buen trabajo en casa empujando toda la temporada para traer las actualizaciones”.

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