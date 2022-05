Vasseur: "La situación en Yeda, como el GP de Hungría en la Guerra Fría"

Cargar reproductor de audio

Actualmente en plena expansión, el calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 incluyó el año pasado a Arabia Saudí. Una decisión tan discutida como peligrosa porque, desde 2015, el país lleva a cabo una campaña militar contra los Hutíes en Yemen y ha sido atacada regularmente con misiles.

El año pasado se interceptó a tiempo un atentado en el E-Prix de Riad de Fórmula E, luego un piloto francés resultó herido en una explosión de su coche durante el Rally Dakar 2022 y en marzo ocurrió un atentado contra las instalaciones de Aramco situadas a pocos kilómetros del circuito de Yeda durante el viernes del Gran Premio de Arabia Saudí de Fórmula 1.

Aunque algunos pilotos de la parrilla pidieron que se cancelara el evento tras este último atentado, los organizadores, el gobierno y los responsables de la F1 presionaron para que siguiera adelante, asegurando que la seguridad en Yeda estaba garantizada.

El fin de semana continuó, por tanto, en un ambiente extraño en el que el aspecto deportivo quedaba lógicamente en segundo plano pero, según Frédéric Vasseur, no había motivos para preocuparse. En una entrevista exclusiva con Motorsport.com, el director de Alfa Romeo dijo que la inusual situación a la que se enfrentó el paddock en Yeda fue "bastante similar" a la de las primeras carreras celebradas en Hungría, al otro lado de la Cortina de Hierro, durante la Guerra Fría.

"Creo que es un muy buen paralelismo y ejemplo que el ambiente era probablemente bastante similar en Budapest hace 30 años", señaló sobre Yeda.

"No me siento negativo sobre Yeda porque también vi que la gente en las gradas era mucho más abierta de lo que podíamos imaginar, con música y baile en las gradas. Y en mi opinión, este mensaje es de alguna manera gracias a la F1, o la F1 ha participado en él. Y creo que ese es también el objetivo de la F1, crear algo. No todo puede ser perfecto en todas partes, pero no estoy seguro de que nuestro papel en el sistema sea hacer política".

Más allá del contexto de un ataque de las fuerzas armadas en un país vecino, la F1 ha recibido muchas críticas por ir a Arabia Saudí. Desde hace varios años, las ONG señalan que no se respetan los derechos humanos. La homosexualidad se considera un delito grave y se conceden muy pocas libertades a las mujeres; el derecho al voto no se concedió hasta 2011 y el derecho a conducir llegó recién 2017.

No obstante, Vasseur consideró que la presencia del campeonato en Arabia Saudí había contribuido a la emancipación de la mujer en el país.

"Me sentí bien en Yeda, para ser sincero, siempre me sentí seguro y me impresionó el ambiente y el ánimo en las gradas. Había una mujer haciendo de DJ, imagínate que hace unos años las mujeres no podían conducir... Es un gran paso adelante. No sé si es por la F1 o no, pero probablemente la F1 ha contribuido a ello. Creo que es un éxito para la F1", concluyó.