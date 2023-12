Vasseur: Verstappen cometerá errores si es puesto bajo presión en F1

El francés subrayó que el equipo italiano no presionó lo suficiente al piloto de Red Bull este año.

Verstappen ganó 19 de las 22 carreras a lo largo de esta temporada, perdiendo dos veces ante su compañero de equipo, Sergio Pérez, en las primeras carreras, y luego ante Carlos Sainz, de Ferrari, cuando Red Bull tuvo un fin de semana fuer de ritmo en el GP de Singapur en septiembre.

El neerlandés también superó el año sin haber sufrido prácticamente daños en su RB19, aunque tuvo un contacto con George Russell en Las Vegas, un incidente que provocó una penalización para el piloto de Mercedes.

"Creo que no es seguro que alguien tenga una duda al respecto, hizo una mega temporada", dijo Vasseur cuando Motorsport.com le pidió que valorara el año de Verstappen.

"Estuvo luchando con 'Checo' en los dos o tres primeros eventos y luego estaba en otro planeta".

"Claramente, no cometió un error en toda la temporada, y cuando tuvo problemas en la clasificación, como en Yeda, se debió a un problema mecánico. Y luego siempre estuvo ahí, siempre haciendo buenas salidas, sin contacto. El único fue en Las Vegas".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Frederic Vasseur, director del equipo y director general de la Scuderia Ferrari, en el podio

"No quiero decir que lo estemos presionando porque no es cierto, (en Abu Dhabi) no estuvo bajo presión. Pero estuvo un poco más presionado que en Zandvoort, o en otros eventos en los que voló".

Vasseur subrayó que aunque Ferrari mostró una forma más fuerte en las últimas carreras del año, el equipo italiano todavía no estaba lo suficientemente cerca como para complicarle realmente la vida al campeón del mundo.

"No hay duda de que ha dominado toda la temporada", dijo. "El único problema para nosotros es que, como todo el mundo, cometerá más errores cuando esté bajo presión".

"Pero nadie ha sido capaz de ponerle bajo presión esta temporada, excepto nosotros en los dos o tres últimos eventos, o excepto Carlos en Singapur".

"Y ahí es donde empezó a cometer algunos errores, o quizás Red Bull cometió algunos errores en términos de puesta a punto. Estábamos demasiado lejos para ponerles este tipo de presión".

