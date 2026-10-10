Verstappen gana una dramática carrera sprint en Singapur; Colapinto y Checo Pérez abandonan

Max Verstappen logró la victoria para Red Bull en una carrera sprint del Gran Premio de Singapur en la que solo 13 pilotos vieron la bandera a cuadros.

Una fuerte lluvia afectó solo una parte de la pista en los minutos previos a la salida, lo que retrasó media hora el comienzo de la competencia.

Cuando se apagó el semáforo, el poleman Verstappen fue adelantado por George Russell en una largada en la que todos los coches utilizaron neumáticos intermedios, pero el piloto de Mercedes chocó en la segunda vuelta y tuvo que abandonar.

Verstappen heredó el primer lugar y desde allí controló las acciones de la carrera para llevarse la victoria, seguido de los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.

Los pilotos de McLaren se acercaron mucho al monegasco en la parte final de la carrera, con Oscar Piastri por delante de Lando Norris. El británico intentó adelantar a su compañero en la última vuelta, pero la maniobra terminó en un contacto que dejó al australiano fuera de carrera, mientras que Norris pudo continuar para terminar octavo.

Kimi Antonelli aprovechó la situación para avanzar del sexto al cuarto puesto y sumar aún más puntos en el campeonato, seguido de Liam Lawson, Oliver Bearman y Nico Hülkenberg.

Franco Colapinto abandonó durante el período de safety car provocado por el accidente de Russell debido a una falla en su Alpine, mientras que Checo Pérez también se retiró tras ser chocado por Lance Stroll en la primera vuelta.

Así se desarrolló la carrera sprint del GP de Singapur:

La carrera sprint comenzó media hora después de lo previsto debido a una fuerte lluvia que afectó a una parte del circuito urbano de Marina Bay, lo que dejó un sector mojado y otro completamente seco para la salida.

Todos los pilotos arrancaron con neumáticos intermedios después de dos vueltas de formación detrás del safety car, y Russell largó mejor que Verstappen sobre una parrilla mojada para tomar el primer lugar, seguido de Hamilton, Leclerc, Piastri y Norris.

Colapinto se mantuvo 11° en el comienzo, pero luego perdió dos lugares para colocarse 13° en el clasificador, mientras que Checo Pérez fue chocado por Lance Stroll en la curva 16. El mexicano se retiró posteriormente en los pits debido a los daños en su coche.

El contacto entre Lance Stroll y Sergio Pérez en la sprint de Singapur. Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El liderato de Russell duró poco, ya que el piloto de Mercedes perdió el control del coche a la salida de la última curva del circuito. Al parecer, pisó la línea blanca y salió disparado contra el muro interno antes de rebotar contra el externo, mientras el resto del pelotón lograba esquivarlo. El accidente provocó el abandono inmediato de Russell y motivó el ingreso del coche de seguridad.

Franco Colapinto e Isack Hadjar se retiraron de la carrera durante la neutralización: el piloto de Alpine se detuvo en la curva 14 con un problema que el equipo no logró identificar inicialmente, mientras que el de Red Bull reportó una falla en la unidad de potencia.

La bandera verde regresó en la vuelta 7 de las 20 previstas y Verstappen se mantuvo al frente, seguido de Hamilton y Leclerc en las primeras posiciones.

Más atrás en el clasificador, Bearman adelantó a Gasly para tomar la octava posición y el francés luego caería hasta el 11° puesto tras un incidente con Nico Hulkenberg, en una carrera que ya tenía solo 15 coches en pista tras los abandonos de Gabriel Bortoleto, por un contacto con Alex Albon, y Valtteri Bottas.

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Verstappen se escapó al frente de la carrera y para la vuelta 14 ya tenía casi cuatro segundos de ventaja sobre Hamilton, mientras que los McLaren de Piastri y Norris no lograban seguir el ritmo de los Ferrari.

Antonelli, por su parte, era sexto sin posibilidades de avanzar, con Lawson y Bearman completando los puestos que otorgaban puntos.

Leclerc perdió mucho ritmo en la parte final de la carrera, con los McLaren pegados a su Ferrari mientras intentaba defender la tercera posición. Hamilton, en contrapartida, marcaba el récord de vuelta de la carrera con 1m45s626 en el giro 18.

La carrera entró en la última vuelta y Norris no quiso quedarse quieto: intentó adelantar a Piastri en la curva 5, pero la maniobra terminó en un contacto entre los dos McLaren. El australiano abandonó, mientras que el británico pudo continuar para terminar octavo.

Al frente del clasificador, Verstappen se encaminó a la victoria con dos segundos y medio de ventaja sobre Hamilton, que terminó con un nuevo récord de vuelta de 1m45s457.

Leclerc llegó tercero, tres décimas por delante de Antonelli, mientras que Lawson, Bearman y Hülkenberg ocuparon del quinto al séptimo puesto.