Verstappen sobre 2020: Mejoramos, pero la brecha era demasiado grande

Max Verstappen hizo sus declaraciones en la entrevista de fin de año con Jack Plooij y Olav Mol de Ziggo Sport, una cadena holandesa. En Mónaco los tres discutieron la temporada del holandés que finalmente tuvo que conformarse con el tercer lugar de la tabla de pilotos.

Durante la entrevista, Verstappen pudo ver un extracto de las palabras de Christian Horner, director de Red Bull Racing, quien señaló que el holandés había crecido de nuevo y que podía quedar con una satisfacción al echar una retrospectiva de la temporada.

El piloto número uno de la casa austriaca dijo ante las declaraciones de su jefe que: “Soy muy crítico conmigo mismo, soy el primero en decirlo cuando se puede hacer algo mejor. Siempre lo admitiré, pero creo que este año he estado mejor que el anterior”.

“Quieres actuar de la forma más consistente posible sin cometer errores. Las cosas fueron mejor de nuevo y claro que siempre hay momentos que pueden ser mejores, pero ningún piloto tiene una temporada sin errores; incluso Lewis (Hamilton). Siempre tratas de trabajar en ti mismo y el año que viene seguirá siendo el mismo camino”.

La temporada 2020 pasará a los libros como el mejor año de Verstappen, aunque le hubiera gustado mucho competir por el título mundial, pero reconoce que al inicio de la temporada las expectativas del equipo no eran las más altas.

Podio: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Por supuesto que todos teníamos buenas esperanzas, pero eran más como del tipo ‘ya veremos’, eso era porque un año antes no funcionó como esperábamos. Pero al comienzo todo parecía positivo, pero Mercedes reaccionó. Por ejemplo, el año pasado no eran los más rápidos en términos de velocidad máxima, esos eran los Ferrari, y creo que trabajaron horas extras para llenar ese vacío y al final fuimos víctimas de ello”.

Las palabras del holandés son contrarias al discurso inicial de Horner y Hemult Marko, quienes se veían como serios aspirantes a pelear ante Mercedes, pero para Verstappen estas palabras tienen su lógica.

"Por supuesto que tiene que decir eso, también para la gente de la fábrica. Siempre tienes que ser positivo. A veces puedes ser un poco más reticente en la prensa, no creo que Christian sea normalmente tan franco. Está bastante tranquilo. Pero si te hacen la pregunta, también tienes que decir que vas a por ello y eso tiene sentido porque todos los equipos están tratando de cerrar la brecha con Mercedes”.

Verstappen ya sabía después del tercer fin de semana de carreras de 2020 que era inviable vencer a Mercedes esta temporada y eso lo reconoció en la entrevista.

"En el primer fin de semana pensé que la brecha era muy grande, pero también tuvimos algunos problemas con la aerodinámica. Conduje el nuevo paquete, pero resultó ser peor que lo que teníamos en el coche", continuó.

"Después de ese primer fin de semana de carreras descubrimos que la actualización era más lenta. En el siguiente fin de semana la situación era un poco mejor, pero en la lluvia todavía teníamos algunos problemas con el difusor y tanta agua. Pero después de la tercera carrera se podía ver que el hueco tan grande que teníamos contra Mercedes. Fue entonces cuando nos dimos cuenta que no podríamos ponernos al día, especialmente con las carreras tan consecutivas. Nunca lo podríamos solucionar en ese corto tiempo”.

A partir de ese momento, Verstappen tuvo que concentrarse en aprovechar cada oportunidad, tal como lo hizo en Silverstone en el GP del 70 Aniversario, pero también viéndose dominante en Abu Dabhi donde se llevó el triunfo y la pole position.

"Esa victoria en Inglaterra fue totalmente inesperada. Especialmente con el dominio del Mercedes no había pensado que fuera posible. No tenía la sensación de que ganaríamos y pensé por un instante que no sería posible vencer si ellos seguían siendo tan dominantes”.

“La victoria final también fue hermosa, pero entonces todo lo demás ya estaba definido. Ese fue un buen resultado, pero dado el momento, Silverstone fue un poco más agradable”.

