Aunque tenía posibilidades de subir al podio, Max Verstappen se vio obligado a abandonar el Gran Premio de Gran Bretaña tras salirse de la pista en las últimas vueltas. El neerlandés reveló que, al igual que en Austria, el problema se debió a la pérdida de carga aerodinámica trasera, culpando al alerón trasero.

Cabe recordar que, durante el Gran Premio de Austria la semana pasada, Verstappen se salió de la pista en la Q3 de la clasificación al perder el control de su Red Bull RB22 en la penúltima curva del circuito de Spielberg.

Tras el incidente, Red Bull, a través de su director de equipo, Laurent Mekies, pidió disculpas al tetracampeón del mundo, asumiendo toda la responsabilidad y señalando un problema con la pérdida de carga aerodinámica trasera. Sin embargo, al día siguiente logró terminar segundo y luchar por la victoria.

No tuvo el mismo éxito en Silverstone el domingo, ya que se salió de la pista en la rápida curva de Stowe en la vuelta 57, antes de que su coche terminara en la grava. Furioso por radio, Verstappen regresó al paddock donde dio sus primeras impresiones tras el incidente, revelando la causa.

"Lo mismo que en Austria durante la clasificación", explicó a Sky Alemania. "El alerón trasero no se cerró correctamente, una vez más. Es un problema diferente, pero en definitiva, es lo mismo. Y, por supuesto, no debería pasar".

En declaraciones a la prensa internacional, incluyendo Motorsport.com, añadió: "Una vez más, en la curva, el alerón trasero no se recoloca completamente. Y eso provoca una gran pérdida de carga aerodinámica. Simplemente acabas saliéndote de la pista".

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"En este punto", añadió, "se vuelve extremadamente peligroso porque uno puede lesionarse gravemente, y esta es la segunda vez. Tuve suerte en Austria, tuve suerte aquí, pero por eso estoy tan harto".

"Es algo que el equipo tiene que solucionar, ¿no? No depende de mí".