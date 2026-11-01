Fórmula 1 GP de México

Verstappen aclara las cosas con Lawson, pero mantiene el silencio sobre su lugar en Racing Bulls para 2027

Ambos pilotos hablaron el sábado por la mañana sobre su choque en la práctica de México. Preguntado sobre quién merece el asiento de Racing Bulls para 2027, Max Verstappen solo dice que el talento emergente hace que esa decisión sea muy difícil

Ronald Vording

Publicado: 1 nov 2026, 0:44

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen clasificó cuarto para el Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, pero tendrá que perder un lugar en la parrilla de salida, lo que significa que largará desde la tercera fila. El motivo es llamativo, cuanto menos: un contacto con Liam Lawson, dos pilotos de los equipos Red Bull durante la segunda sesión de entrenamientos libres.

Verstappen fue bastante directo en el corral de prensa el viernes, al decir, entre otras cosas, que no tenía "ni idea de qué pasó por la cabeza de Liam" y que no lo consideraba "un comportamiento muy inteligente" de alguien que todavía está luchando por su asiento para la temporada 2027 de F1.

En ese momento, parecía que el incidente tendría consecuencias relativamente menores, lo que hizo que la penalización en parrilla impuesta posteriormente resultara aún más sorprendente.

"¿Cómo veo la penalización? Bueno, es un poco como cuando miras otros deportes y a veces ves decisiones que se toman. Puedes estar de acuerdo o no con ellas", dijo Verstappen. "Por supuesto, tengo mi propia opinión al respecto, pero ya dije todo lo que quería decir sobre eso, también internamente".

Lee también:

Un aspecto del documento de los comisarios de la FIA llamó la atención: el pasaje que explica que un incidente de ese tipo normalmente terminaría en una advertencia, pero que los comisarios quisieron sentar un precedente esta vez.

Esto se debió en parte a que el tema se había tratado en la reunión de directores de equipo y en parte a que, tras incidentes anteriores en los entrenamientos, los comisarios consideraron que era momento de poner fin a ese tipo de comportamiento.

Consultado por Motorsport.com sobre si le sorprendió que los comisarios lo hubieran usado para sentar un precedente, Verstappen respondió durante su encuentro con los medios neerlandeses en el paddock: "No, eso no me sorprende, porque ya ocurrió más veces en el pasado, también con otras cosas. Pero sí, así son las cosas. No hay nada que puedas hacer al respecto. Mira, si creen que esto ya merece una penalización, entonces merece una penalización..."

Preguntado sobre si siente que los comisarios lo señalan a menudo para sentar un precedente, el neerlandés respondió: "No quiero decir demasiado sobre eso. Es lo que es".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Lawson se disculpa con Verstappen

El sábado por la mañana, Verstappen se sentó con Lawson para aclarar la situación, algo que, según este último, lograron hacer.

"Obviamente, no es lo ideal y es algo que nunca debería pasar en una práctica", reflexionó Lawson un día después del incidente. "Fui a ver a Max esta mañana para disculparme, porque obviamente nunca fue mi intención hacer contacto. No es bueno para ninguno de los dos, aprenderé de esto de cara al futuro".

Consultado por Motorsport.com sobre si le habían sorprendido las fuertes palabras de Verstappen el viernes, el neozelandés respondió: "Creo que eso también ya está aclarado. Obviamente ayer no hablé con los medios, pero cuando vienes directamente de una sesión, todavía hay adrenalina.

"Al final, solo Max sabe cómo se siente, pero, como dije, nunca fue mi intención tener contacto, así que disculpas por eso".

Al menos igual de interesante fue el momento durante el encuentro con los medios neerlandeses en el que le preguntaron a Verstappen quién, en su opinión, merece el asiento de RB para 2027: Lawson o el junior de Red Bull Nikola Tsolov.

Sin la frustración del día anterior y sin la adrenalina a la que Lawson había hecho referencia, Verstappen aun así evitó respaldar de manera inequívoca a su excompañero de equipo.

"Eso siempre es un poco un problema, por supuesto, cuando tienes muchos pilotos talentosos y uno de ellos empieza a rendir realmente bien en cierto momento", dijo. "¿Vas a darle una oportunidad a ese piloto o no? Eso se lo dejo al equipo".

Consultado por su opinión personal sobre el asunto, Verstappen indicó que ciertamente tenía una, pero prefirió guardársela: "Sí, no necesito decir eso".

Mientras tanto, Lawson sigue esperando una decisión, como repitió después de la clasificación en México. Preguntado sobre cuánta confianza tenía en permanecer en la parrilla de Fórmula 1 el próximo año, concluyó: "La Fórmula 1 es un deporte duro, así que intento hacer lo mejor posible en este momento, intentar sumar en cada carrera que pueda, pero no soy yo quien toma esa decisión".

Lee también:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo FIA advierte de cero tolerancia para la arrancada del GP de México 2026 y coloca regla especial

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Ronald Vording





Cuándo espera Red Bull empezar a utilizar su nuevo y esperado túnel de viento de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



5 h



Cuándo espera Red Bull empezar a utilizar su nuevo y esperado túnel de viento de F1





Red Bull encuentra una ‘desconexión’ en el RB22 en las prácticas del GP de México de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



11 h



Red Bull encuentra una ‘desconexión’ en el RB22 en las prácticas del GP de México de F1





Max Verstappen y Liam Lawson reciben sanciones en la parrilla del GP de México tras su choque



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



21 h



Max Verstappen y Liam Lawson reciben sanciones en la parrilla del GP de México tras su choque

Más de

Max Verstappen





La cruda advertencia de Max Verstappen a Liam Lawson por el choque en la FP2 del GP de México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



La cruda advertencia de Max Verstappen a Liam Lawson por el choque en la FP2 del GP de México





Los comisarios llaman a Verstappen y Lawson tras chocar en la FP2 en México



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



Los comisarios llaman a Verstappen y Lawson tras chocar en la FP2 en México





Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



2 d



Verstappen bromea sobre el proyecto de Ricciardo en Le Mans: "Es inteligente al elegirme"

Más de

RB





En qué se equivoca Fernando Alonso sobre el nivel de pilotaje en la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de México



1 d



En qué se equivoca Fernando Alonso sobre el nivel de pilotaje en la F1





Racing Bulls sumó el doble de puntos que Alpine desde el receso de verano de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



2 d



Racing Bulls sumó el doble de puntos que Alpine desde el receso de verano de la F1





Tsolov va por Lawson para la FP1 de México con la mira en la F1 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



3 d



Tsolov va por Lawson para la FP1 de México con la mira en la F1 2027

Últimas noticias





Verstappen aclara las cosas con Lawson, pero mantiene el silencio sobre su lugar en Racing Bulls para 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



4 min



Verstappen aclara las cosas con Lawson, pero mantiene el silencio sobre su lugar en Racing Bulls para 2027





FIA advierte de cero tolerancia para la arrancada del GP de México 2026 y coloca regla especial



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



10 min



FIA advierte de cero tolerancia para la arrancada del GP de México 2026 y coloca regla especial





Horarios y dónde ver la carrera del GP de México de la F1 2026: guía completa de canales y streaming



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



20 min



Horarios y dónde ver la carrera del GP de México de la F1 2026: guía completa de canales y streaming





Alpine: "Colapinto sigue en la pelea para el domingo en México"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de México



39 min



Alpine: "Colapinto sigue en la pelea para el domingo en México"

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete