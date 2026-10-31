Fórmula 1 GP de México

La cruda advertencia de Max Verstappen a Liam Lawson por el choque en la FP2 del GP de México

Ambos pilotos fueron rueda a rueda por el sector del estadio, lo que provocó que salieran despedidos restos de cada coche.

Ed Hardy

Publicado: 31 oct 2026, 0:02

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Mark Thompson / Getty Images

Max Verstappen criticó a Liam Lawson tras su choque en la segunda práctica del Gran Premio de México, al afirmar que no fue "muy inteligente" teniendo en cuenta que el neozelandés pelea por su futuro en la Fórmula 1.

Los pilotos de Red Bull y RB fueron rueda a rueda por el sector del estadio a casi 15 minutos de inciada la segunda práctica, lo que provocó que ambos chocaran y causaran una breve bandera roja por restos en la pista.

Verstappen primero se metió por el interior de la curva 13 antes de que Lawson intentara una maniobra similar para la siguiente curva, lo que hizo que el cuatro veces campeón mundial tomara por fuera de la pista en la curva 15.

Así, cuando Sky Sports le preguntó si el incidente había sido "mala suerte", Verstappen respondió: "Bueno, no creo que se llame mala suerte. Tal vez no fue un comportamiento muy inteligente, lo que intentó hacer ahí.

"Al final del día no va a cambiar mi fin de semana, pero si yo fuera él, actuaría de una manera un poco más inteligente. Además, cuando estás peleando por tu asiento, no es un comportamiento muy inteligente".

Posteriormente, Verstappen tuvo una sesión complicada al terminar quinto, a 0.311s del líder Charles Leclerc, tras sufrir daños por el choque.

El jefe de Red Bull, Laurent Mekies, dijo a Sky Sports Alemania: "Max tuvo una sesión algo alterada, obviamente por el contacto con Liam.

"Así que hubo bastantes daños en el coche, por lo que es una pena, porque obviamente tuvimos que seguir así con el coche.

"Pero, de nuevo, Max también está construyendo. La imagen es un poco difusa, pero sin duda tendremos algo de trabajo que hacer esta noche para ponerlos en una mejor ventana".

En el caso de Lawson, terminó noveno, a 0.628s de Leclerc, en medio de una impresionante campaña 2026 para el kiwi, que va camino de lograr el mejor noveno puesto de su carrera en el campeonato con 77 puntos.

Pero su lugar en la parrilla de 2027 sigue sin estar decidido, teniendo en cuenta que está en el equipo hermano de Red Bull, que normalmente es solo un hogar temporal para los mejores jóvenes de las marcas del austríaco.

Sin embargo, esta es ya la segunda temporada completa de Lawson y, después de una etapa decepcionante en Red Bull en 2025, un regreso parece improbable, por lo que hay interrogantes sobre su futuro dentro de la organización.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Liam Lawson, Red Bull Racing

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Eso se debe especialmente al aspirante al título de F2 Nikola Tsolov, la próxima promesa de Red Bull, mientras que su compañero de equipo es el debutante Arvid Lindblad, que ha rendido con solidez con 38 puntos.

Mekies agregó sobre el incidente: "Ninguno de ellos está en una vuelta rápida. Así que todo lo que puedo decir es que parece muy, muy innecesario.

"Estas cosas pasan, no deberían pasar, pero pasan. Lo único que me interesa después de eso es que el coche está dañado. Ese es el problema que tenemos, pero lo corregiremos mañana".

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