Max Verstappen lanza una advertencia a Red Bull pese a ganar la sprint de Singapur

Un día después de encabezar una sesión de clasificación de Formula 1 en el Marina Bay Street Circuit por primera vez, Max Verstappen ha sumado ahora una victoria en el mismo escenario. Ambas sesiones sprint subrayan que Red Bull tiene un coche más que competitivo en Singapur este año, aunque el propio Verstappen sigue sin dar valor a estos logros.

Cuando le preguntaron al cuatro veces campeón del mundo sobre la importancia de esta victoria sprint, dejó claro de inmediato que significaba muy poco para él.

"Quiero ganar mañana", dijo. "No veo esto como una victoria en el sentido de ganar realmente un gran premio".

Verstappen ya había dejado claro anteriormente que no siente ninguna emoción al ganar una carrera sprint, un formato del que, como es sabido, no es fan. No obstante, podría argumentarse que la victoria en Singapur significa algo más, dadas las dificultades de Red Bull en el circuito urbano en los últimos años.

Sin embargo, cuando Motorsport.com se lo planteó a Verstappen, resultó no ser así. El sprint subraya que Red Bull va en la dirección correcta con el RB22, pero para el neerlandés no significa nada más que eso.

"Mi emoción es la misma", añadió. "No me importa si he ganado antes en la pista o no".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Esto significa que la atención de Verstappen está totalmente centrada en el gran premio del domingo. La clasificación es naturalmente crucial, dado lo difícil que es adelantar en Singapur, pero Verstappen también apunta a otra gran preocupación para Red Bull: sus salidas.

En Malasia, Verstappen vio cómo los dos coches de Mercedes lo adelantaban de golpe, y lo mismo ocurrió con George Russell en Singapur el sábado.

"La salida volvió a ser horrible, así que definitivamente es algo en lo que tenemos que mejorar", admitió Verstappen. "Si mañana tienes algo así, tu carrera se acabó, si no pasa nada loco".

Preguntado sobre qué salió mal exactamente, Verstappen respondió: "Como siempre, simplemente no sale de la línea. El coche simplemente no sale, no aceleramos desde la línea".

Red Bull lleva tiempo teniendo problemas con esto, lo que plantea la pregunta de si hay posibles soluciones para el domingo o si el equipo simplemente tendrá que esperar lo mejor.

"Tenemos algunas limitaciones en las que tenemos que trabajar, y probablemente eso también venga de nuestro lado", dijo Verstappen. "Tenemos que hacer un mejor trabajo porque Racing Bulls a veces hace mejores salidas que nosotros, así que sí, simplemente tenemos que ser mejores".

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El sábado, la mala salida finalmente no resultó costosa, ya que Verstappen vio a Russell estrellarse delante de él al final de la primera vuelta.

"Ya se había ido de lado unas cuantas veces en esa primera vuelta, así que creo que simplemente estaba apretando bastante en la primera vuelta", dijo Verstappen. "Y luego, en la última curva, pisó la línea blanca y, por supuesto, eso lo mandó contra el muro. Supongo que es un error fácil de cometer, y mala suerte al mismo tiempo".

El propio Verstappen intentó evitar asumir esos riesgos, sabiendo que adelantar es prácticamente imposible a menos que alguien cometa un error. Eso fue aún más cierto en una pista parcialmente mojada, ya que los pilotos descubrieron que solo había una trazada.

"Fue tranquilo en cierto modo, pero al mismo tiempo hay que estar concentrado. Si te relajas, es fácil cometer un error o irte largo, así que se trataba más de prestar atención", explicó Verstappen sobre su mentalidad.

"Mantener la calma, pero prestar atención a la pista que tienes delante, con los neumáticos degradándose y la pista secándose en algunos lugares y volviéndose resbaladiza en otros. Simplemente tienes que tener paciencia".

Verstappen logró hacer precisamente eso, aunque todavía le quedan dos pasos más que dar hacia la victoria que —a diferencia de la carrera sprint— realmente le importa: acertar en la segunda sesión de clasificación del fin de semana y mejorar su salida.