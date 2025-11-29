Todos los campeonatos

Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen: "Algunas restricciones no nos permiten obtener más"

Max Verstappen se clasificó tercero para el Gran Premio de Fórmula 1 de Qatar. McLaren demostró ser superior incluso tras una carrera fallida de Lando Norris, aunque Verstappen demostró ser el mejor del resto.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Tras una carrera al sprint en la que Max Verstappen tuvo que conformarse con la cuarta plaza y en la que volvió a quejarse de rebotes, el parc fermé volvió a abrirse. Esto dio a Red Bull Racing la oportunidad de utilizar los datos recogidos y hacer cambios en la puesta a punto. Entre otras cosas, tenía que mejorar el tacto con los blandos, ya que ese fue el principal defecto el viernes, según Helmut Marko.

Por supuesto, ese compuesto más blando del fin de semana de carrera volvió a aparecer el sábado. Verstappen concluyó el primer segmento en cuarta posición, pero vio caer a su compañero de equipo Yuki Tsunoda, que seguía siendo sorprendentemente rápido el viernes. En el segundo segmento, Verstappen avanzó un puesto, aunque el McLaren también aceleró. Eso convirtió a la formación de papaya en la gran favorita para la pole y esa expectativa se cumplió en la Q3. Oscar Piastri golpeó, aunque el propio Lando Norris ayudó a matar su última tanda. Aun así fue suficiente para quedar por delante de Verstappen, aunque el holandés se mostró como 'el mejor del resto' en P3.

"Esta clasificación fue un poco mejor", Verstappen comparó esta sesión con la clasificación al sprint. "Por supuesto que todavía estábamos muy lejos, por así decirlo. Al menos me sentí un poco más feliz, pero algunas restricciones no nos permiten empujar más", explicó. "Pero al menos estamos terceros, saliendo en la segunda fila de la parrilla. Eso crea más oportunidades, porque sabemos que es difícil adelantar aquí. Veremos qué podemos hacer mañana. Siendo realistas, es un fin de semana duro, hasta ahora no es lo que me hubiera gustado. Veremos qué podemos hacer mañana".

En el primer segmento de clasificación, Verstappen compartió en la radio de a bordo que había problemas con la reducción de marchas en las zonas de frenado, lo que provocó que la parte trasera del coche comenzara a rebotar. Recibió consejos del ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase y eso pareció ayudar también en Q2 y Q3. ¿Se solucionaron los problemas en la Q3? "Todavía no era genial", concluyó Verstappen con una sonrisa.

Ronald Vording
Filtros