Fórmula 1 Las Vegas GP

Verstappen carga contra Russell tras ganar en Las Vegas: “Está muy por debajo de mi nivel”

El ganador del Gran Premio de Las Vegas respondió a las críticas de Russell de principios del fin de semana, diciendo que el "karma" actuó cuando el piloto de Mercedes se estrelló y perdió el segundo lugar

Alex Harrington

Publicado: 22 nov 2026, 7:31

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Max Verstappen arremetió contra George Russell tras el dramático fin de semana del Gran Premio de Las Vegas, asegurando que el piloto británico está "muy por debajo de mi nivel", por lo que no siente la necesidad de responderle. Estas declaraciones llegaron después de que el piloto de Mercedes chocara mientras marchaba en el segundo lugar detrás de él.

Ambos pilotos protagonizaron un roce durante la última práctica del viernes, cuando Verstappen recibió una advertencia de los comisarios por conducción errática. Tras ello, Russell afirmó que Verstappen camina por ahí "como si fuera más grande y mejor que todos los demás", y agregó que "alguien tiene que hacerle frente a ese tipo".

La noche del sábado tuvo la oportunidad perfecta para hacerlo, ya que Verstappen y Russell arrancaron lado a lado en la primera fila. Intercambiaron el liderato en varias ocasiones durante una carrera marcada por el constante "efecto yo-yo", pero en la vuelta 48 Russell bloqueó los neumáticos al intentar adelantar a su compañero de equipo Kimi Antonelli por el segundo puesto y se estrelló contra el muro. Cayó hasta la novena posición, aunque pudo continuar en pista. Verstappen se encaminó a la victoria por delante de los pilotos de McLaren, Lando Norris y Oscar Piastri.

Durante la conferencia de prensa posterior a su triunfo bajo las luces de neón, Verstappen no esquivó su rivalidad con el británico.

"La cuestión es que habla mucho fuera de la pista y, honestamente, a mí no me molesta en absoluto porque está tan por debajo de mi nivel que ni siquiera tiene sentido intentar responder a eso. Así que no me molesta", señaló Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Luego se refirió al momento en que se arruinó la carrera de Russell:

"Hoy el karma es una perra. Honestamente fue fantástico cuando miré por mi espejo retrovisor y vi lo que estaba pasando. Así que pensé: '¡Fantástico! ¡Mi día no hace más que mejorar!'", comentó.

"Y por supuesto, cuando luego crucé la línea de meta en primer lugar, mi día quedó completo".

Fue la cuarta victoria de la temporada para Verstappen —tras Bahréin, Singapur y México— y su noveno podio consecutivo.

Además, consolidó su segundo puesto en el campeonato de pilotos. Verstappen suma ahora 304 puntos, 37 por delante de Lewis Hamilton, quien subió al tercer lugar, mientras que Russell cayó al cuarto sitio con 264 unidades, empatado con Norris, a falta de dos carreras para el final.

Tras la competencia, Russell aseguró que no se arrepiente de la maniobra sobre su compañero de equipo que terminó en el impacto, explicando que "intentó un movimiento de alto riesgo y pagó el precio", y admitió que pudo haberse conformado con el tercer puesto.

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, fue menos indulgente y calificó el choque como "un error".

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