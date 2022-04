Verstappen aún no es fan del formato sprint pese a su triunfo en Imola

Cargar reproductor de audio

El campeón del mundo se recuperó de una mala salida en Imola el sábado para realizar un adelantamiento en la penúltima vuelta sobre Leclerc y conseguir la victoria que le aseguró la pole para el gran premio del domingo.

Pero a pesar de lo emocionante de su maniobra, y de los puntos extra que ha ganado, Verstappen dice que su antigua aversión a los fines de semana de carrera sprint no se ha aplacado.

En el pasado ha dicho que no le gusta que haya sólo una sesión de entrenamientos antes de la clasificación, y que las restricciones del parque cerrado impidan cambios en el coche desde el viernes por la tarde.

Cuando se le preguntó el sábado si la emocionante carrera había cambiado su opinión sobre el sprint, dijo: "No, para mí no lo ha hecho. Sigo sin ser un fan de las carreras sprint porque al final no cambia nada".

"No importa si tienes una buena pelea durante la carrera sprint o durante la carrera en sí. Simplemente, me gusta mucho más cómo transcurre todo el fin de semana con un programa normal de fin de semana".

Aunque no se mostró entusiasmado sobre el formato de sprint, Verstappen dijo que al menos estaba más animado por el ritmo de Red Bull, que sufrió significativamente menos degradación de los neumáticos que Ferrari.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

El neerlandés cree que el cambio respecto a Australia, donde Red Bull estuvo mucho peor, se debió simplemente a que el equipo encontró un mejor balance con el RB18.

"Tuvimos un balance muy malo en la clasificación y uno totalmente diferente para la carrera en Australia", dijo. "Ese balance nos perjudicó mucho en términos de degradación de los neumáticos en la parte delantera izquierda".

"Al final, este es un circuito muy diferente. En Australia, Ferrari se veía muy bien, pero si lo entiendes todo perfectamente, aquí no tienes problemas, por supuesto. El funcionamiento de los neumáticos es muy diferente. Pero las cosas que aprendimos en la segunda sesión de entrenamientos funcionaron bien para la carrera".

Verstappen reconoció que algunas medidas para bajar el peso en el Red Bull también le habían ayudado, aunque no especificó en qué medida le habían ayudado.

"Me resulta difícil decirlo, porque (el viernes) fue un día un poco alterado, así que es muy difícil comparar", dijo, "Pero la sensación es ciertamente un poco mejor y el coche es definitivamente más ligero que antes".

"Tengo mejores sensaciones ahora, sí. Pero los coches son todavía muy nuevos y muy sensibles con los neumáticos".