A pesar de tener un contrato que se extiende hasta finales de 2028, el futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 ha vuelto a convertirse en uno de los principales temas de conversación en el paddock en los últimos meses.

Ahora que se han aprobado los cambios reglamentarios para 2027 y 2028, Verstappen parece estar listo para permanecer en la F1 durante más tiempo, aunque la pregunta sigue siendo con qué equipo.

Durante el fin de semana de carrera en Spielberg, surgieron informes de "conversaciones informales" con McLaren, aunque Verstappen dijo en su sesión con los medios neerlandeses que no quiere gastar mucha energía en toda la especulación.

"No me aporta nada y no le presto ninguna atención", dijo. "Hoy en día todo es muy fácil. Con la IA, puedes hacer Photoshop con cualquier cosa que quieras".

El mánager de Verstappen, Raymond Vermeulen, ha afirmado repetidamente que la intención es seguir siendo leales a Red Bull, aunque también dijo al periódico neerlandés De Telegraaf que Verstappen "no nació para correr en la zona media".

Con Verstappen actualmente séptimo en el campeonato, esa es en cierta medida la realidad, lo que significa que el panorama deportivo necesita mejorar. Verstappen añade que todos dentro de Red Bull son conscientes de ello.

Cuando se le preguntó si tiene ciertos objetivos en mente para el resto de la temporada o cosas específicas que quiere ver de Red Bull para quedarse, respondió que esas conversaciones ya han tenido lugar a puerta cerrada.

"Ellos lo saben, pero no necesito hablar demasiado de ello".

¿Qué más puede hacer Red Bull bajo el límite presupuestario?

El paquete de mejoras en Austria es importante en ese sentido. Durante el día de medios del jueves en Spielberg, Verstappen incluso lo describió como "crucial" para que el equipo dé un paso adelante.

Después de la clasificación, dijo que sus primeras impresiones eran cautelosamente positivas, aunque todavía se requiere un ajuste más fino de las nuevas piezas.

"La mayoría de las mejoras funcionaron bien. Hay algunas cosas que todavía tenemos que revisar para ver si se pueden mejorar. En general, creo que fue un poco mejor, aunque obviamente esta es una vuelta muy corta. Eso naturalmente significa que las diferencias son un poco más pequeñas.

"Sin embargo, seguimos por detrás, así que tenemos que esperar a las próximas carreras para ver cómo se ve allí".

Laurent Mekies admite que Red Bull todavía está aprendiendo sobre las mejoras. Photo by: Erik Junius

El jefe de equipo Laurent Mekies y el director técnico Pierre Wache han dicho ambos que Red Bull todavía está aprendiendo sobre el paquete de mejoras, lo que también explica la complicada búsqueda de un equilibrio aceptable del coche el viernes.

Todos están de acuerdo en una cosa: el paquete de Austria por sí solo no es suficiente; se requieren varios pasos más.

Después de un paquete importante en Miami y otro en Spielberg, sin embargo, la pregunta es cuánto más puede hacer aún Red Bull bajo el límite presupuestario.

"Todavía vienen más cosas. Todavía hay mucho que se puede hacer. De lo contrario, simplemente tendrán que gastar menos en catering", bromeó Verstappen, en referencia a la infracción del límite presupuestario de Red Bull durante la temporada 2021 de F1.

Dos meses como budista en el Tíbet

Además del rendimiento puro —que es importante para su decisión de futuro—, Verstappen también cree que ha sufrido más mala suerte de la que le correspondía este año.

En Australia, chocó en la clasificación de una manera que no pudo explicar. En Mónaco, un problema en la unidad de potencia provocó un abandono, mientras que Red Bull ahora ha admitido que un problema técnico fue responsable de su accidente en la clasificación en Austria.

"Han estado pasando cosas locas todo el año. Eso no es nada nuevo para mí".

"Creo que a final de año me voy al Tíbet. Pasaré dos meses allí para relajarme por completo como un budista", bromeó el cuatro veces campeón del mundo.

"Todo ha sido increíblemente complicado este año con tantas cosas diferentes. Sales de boxes y el coche se detiene, cosas así. La mayoría de las veces solo tengo que contar hasta 10, o en realidad hasta 100".