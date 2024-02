Verstappen: "No me centré en la vuelta rápida hoy"

Después de que una alcantarilla se soltara el jueves detrás del bordillo de la curva 11, la sesión de cierre de Max Verstappen en la pretemporada fue pospuesta por Red Bull Racing para el viernes por la tarde.

En realidad, se suponía que el holandés sólo iba a hablar con la prensa hoy, pero ese cambió lo llevó a ser el encargado de cerrar los ensayos en nombre del equipo campeón tras tomar el relevo de manos de Sergio Pérez.

Verstappen comenzó su actividad un juego de neumáticos C3 e inmediatamente mostró algo de velocidad, pero luego se centró en tandas más largas con los compuestos C3 y C2. El C3 será el blando la próxima semana en Bahréin, mientras que el C2 será entonces el medio en el circuito conocido por su gran desgaste de neumáticos.

Concentración en las tandas largas

Verstappen terminó el día cuarto, pero dejó entrever que no hubo fisuras en el plan de carrera de Red Bull.

"Hoy no teníamos previsto centrarnos en los tiempos por vuelta", explica el tricampeón del mundo. "Para nosotros se trataba principalmente de las tandas largas y de entender el coche. Ese era el objetivo y creo que es positivo. En cualquier caso, estoy contento con el coche y con cómo se ha comportado. Luego, en el fin de semana de la carrera, se trata principalmente de afinar y adaptarnos a las condiciones que tengamos ese fin de semana".

En el paddock, Red Bull ya ha sido señalado como gran favorito por casi todo el mundo. Fernando Alonso incluso declaró que 19 pilotos ya saben que no serán campeones del mundo este año.

Verstappen es el gran favorito, pero ¿a quién ve como principal rival? "Para ser sincero, no pienso en eso. Por supuesto, siempre tienes mucho trabajo por hacer y siempre quieres mejorar, pero hemos tenido un test muy positivo. Hemos aprendido mucho de todo lo que hemos cambiado en el coche y ya sabemos lo que queremos hacer la semana que viene. Ahora nos centraremos en eso".

Confianza plena en el equipo técnico de Red Bull

Lo más importante es que el concepto de diseño, en cierto modo renovado, funciona correctamente. En otras palabras, la correlación con el túnel de viento y el simulador es correcta.

El RB20 muestra algunas similitudes con el antiguo concepto de Mercedes, pero Verstappen vuelve a subrayar que esto no lo ha preocupado.

"No, confío en todos en nuestro equipo, saben lo que están haciendo. Tampoco me importa el aspecto del coche, mientras sea rápido. Es interesante lo que se les ocurre cada vez en términos de diseño. Este coche tiene buena pinta, pero yo no soy ingeniero. Estoy aquí para hacer mi trabajo en el coche y ellos hacen su trabajo diseñando el coche".

"Hasta ahora, todo va como esperábamos. Por supuesto, siempre es una incógnita antes de ir al circuito real, pero creo que hemos avanzado mucho en ese aspecto en los últimos años y ahora es uno de nuestros puntos fuertes", señaló Verstappen sobre todos los preparativos en el mundo virtual.

