Verstappen, Bottas y Sainz llamados por los comisarios en Qatar

El piloto de Red Bull Racing estaba en su segunda y definitiva vuelta rápida de la Q3 e intentando darle pelea a Lewis Hamilton por la pole cuando Pierre Gasly se detuvo en la recta de salida y llegada.

Tras golpear un bordillo que arrancó el alerón delantero del AlphaTauri y le provocó un pinchazo en el neumático delantero derecho, Gasly condujo lentamente en la última curva antes de detenerse cerca del muro de boxes.

Verstappen pasó por un sector de banderas amarillas dobles a su izquierda antes de completar su vuelta, que terminó siendo una ligera mejora y lo puso a 0s455 segundos de Hamilton.

No está claro, sin embargo, si el incidente había activado un sector amarillo por parte de control de carrera, que de haber sido así habría aparecido en el volante de Verstappen como aviso para el piloto.

Una hora después de este anuncio la FIA también convocó para el domingo antes de la carrera a Valtteri Bottas, Mercedes, y Carlos Sainz, Ferrari, por un asunto similar a las banderas amarillas.

Las reglas de la F1 sobre las banderas amarillas son muy estrictas y, según las notas del evento enviadas por el director de carrera, Michael Masi, antes del fin de semana, los pilotos deben abortar las vueltas cuando se muestran banderas amarillas.

Hablando después de la clasificación, tanto Verstappen como Valtteri Bottas, que se encontraba detrás de él en la pista al momento del incidente en cuestión, dijeron que no estaban al tanto de ninguna bandera de advertencia ni de ningún residuo en la pista mientras terminaban sus vueltas y pasaban el coche de Gasly.

Verstappen dijo: "Me enteré después de la sesión de que había dañado su alerón delantero, pero por mi parte estaba todo bien".

Bottas agregó: "Lo mismo escuché sólo después, y no tenía banderas amarillas ni nada".

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, dijo después de la sesión que había visto el video de Verstappen, pero que estaba contento de dejar el asunto en manos de los comisarios.

Esto se produce después de que Red Bull famosamente protestara contra Lewis Hamilton en el Gran Premio de Austria de 2020 por ignorar una bandera amarilla en su última vuelta de clasificación.

Preguntado por el incidente de Verstappen, Wolff dijo: "Acabo de verlo. He visto que está pasando una luz intermitente, creo que una luz roja intermitente o amarilla intermitente a la izquierda".

"Luego está pasando las amarillas dobles y hay un coche parado en la pista. Creo que es un poco un triple golpe".

"Han ido a por nosotros con una bandera amarilla, pasando una bandera amarilla por el exterior. Está en manos de los comisarios".

"No me gustaría comentar mucho más de lo que debería pasar o no pasar. Creo que los comisarios lo están estudiando y tienen que dar un veredicto".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Las notas del evento dicen: "Cualquier piloto que pase por un sector de clasificación con doble amarilla debe reducir la velocidad significativamente y estar preparado para cambiar de dirección o detenerse. Para que los comisarios estén convencidos de que dicho piloto ha cumplido con estos requisitos, debe quedar claro que no ha intentado marcar un tiempo de vuelta significativo, a efectos prácticos, a cualquier piloto que se encuentre en un sector de doble amarilla se le borrará ese tiempo de vuelta".

En los últimos grandes premios, la FIA ha eliminado automáticamente los tiempos de vuelta en los entrenamientos y en la clasificación cuando se muestran banderas amarillas dobles, pero hasta ahora no ha habido ninguna notificación de que eso ocurra en clasificación.

En caso de que Verstappen sea declarado culpable de ignorar las banderas, perdería su tiempo de vuelta final y también podría enfrentarse a una penalización en la parrilla por motivos de seguridad.

En el Gran Premio de Bahréin de apertura de la temporada, Sebastian Vettel recibió una penalización de cinco puestos en la parrilla por ignorar las banderas amarillas en la curva 1 durante la clasificación.

Ya en 2019, Verstappen fue despojado de la pole en el Gran Premio de México tras no levantar la marcha en medio de banderas amarillas justo al final de la clasificación.