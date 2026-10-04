Verstappen califica los motores de la F1 como "potencia LEGO" tras el fallo del GP de Bahréin

Max Verstappen ha criticado el reglamento de motores de la Fórmula 1 tras un caótico Gran Premio de Bahréin en Malasia afectado por la lluvia, comparando las complejas unidades de potencia del campeonato con los coches de "LEGO" después de que problemas de software causaran una pérdida generalizada de potencia.

Aunque el piloto de Red Bull consiguió su 72ª victoria en un gran premio y el primer triunfo para el proyecto interno de unidades de potencia de Red Bull, Verstappen quedó frustrado por un extraño fallo que apareció cuando la lluvia llegó a la pista antes de la carrera.

Varios pilotos, incluidos Verstappen y Lewis Hamilton, tuvieron problemas en la vuelta de formación al quedarse momentáneamente sin potencia.

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"Ese es el problema que tenemos", dijo Verstappen durante la rueda de prensa posterior a la carrera cuando le preguntaron por las complicaciones del motor en condiciones de mojado. "Estos motores son muy complicados y tienen mucho software implementado.

"Yo lo provoqué primero y luego miré por el retrovisor y simplemente veo... Fue como, 'Espera, ¿me están esperando o qué está pasando?' Fue como la carrera de LEGO. Es la potencia LEGO. En un momento dado íbamos cinco en paralelo en la recta porque no podíamos entender qué estaba pasando".

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Srinivasa Krishnan

Verstappen explicó que el problema se debió al software del motor.

"Cuando vas demasiado bajo de velocidad y con RPM demasiado bajas, por la razón que sea, entonces simplemente se viene abajo. Y normalmente tarda uno o dos segundos y vuelve", dijo.

"Eso es básicamente también lo que me pasó en la salida. Pero de alguna manera eso no se activó en la primera ronda de software, y luego en la segunda ronda de software fue un poco mejor, por suerte.

"De lo contrario, también me habría quedado parado en la salida, algo que probablemente me pasó unas cuantas veces al principio del año cuando tuve una mala salida, pero significaba que estaba perdido. Así que al menos ahora fue un poco mejor".

La FIA publicó un comunicado explicando lo ocurrido en la vuelta de formación.

"En la vuelta de formación previa al Gran Premio de Bahréin en Malasia, una combinación sin precedentes de baja velocidad del motor, condiciones de baja adherencia, sistemas de gestión de energía para lluvia y la configuración de sectores del circuito de Sepang provocó una pérdida involuntaria de potencia en varios coches", declaró la FIA.

"Como resultado, el departamento técnico de la FIA eliminó la restricción del límite de energía en los sectores afectados mediante una versión de software actualizada distribuida a todos los competidores durante el retraso de la carrera causado por la fuerte lluvia, lo que permitió a los equipos realizar los cambios necesarios en la unidad de potencia antes del inicio de la carrera.

"Este problema no había sido detectado por la FIA ni por los equipos durante las pruebas ni durante las vueltas a la parrilla. La FIA, junto con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia, llevará a cabo una revisión completa del problema".