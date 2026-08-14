Max Verstappen presenta un casco especial para el último GP de Países Bajos de F1
Max Verstappen ha presentado un casco especial inspirado en la cerámica de Delft para su última carrera en casa en el Gran Premio de los Países Bajos de 2026 en Zandvoort.
El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen ha presentado un diseño de casco de edición especial antes de la que será su última carrera en casa en el Gran Premio de Países Bajos de 2026.
El diseño del casco para la carrera en casa del neerlandés abandona su diseño estándar de 2026 por una combinación de colores blanco y azul inspirada en la cerámica tradicional neerlandesa de Delft.
El diseño incorpora intrincados motivos florales y ornamentados detalles azules alrededor de los bordes inferiores del casco. La marca estándar de Red Bull y Oracle permanece en la parte delantera, aportando toques de color, mientras que el característico logotipo del león de Verstappen está integrado en el diseño en la parte superior.
El próximo fin de semana de carrera, programado del 21 al 23 de agosto en Zandvoort, será la última edición del Gran Premio de Países Bajos. La F1 y el promotor del evento acordaron anteriormente una extensión de contrato de un año que cubre la temporada 2026, tras lo cual el promotor confirmó que no buscaría un acuerdo a más largo plazo. Como resultado, Zandvoort saldrá del calendario en 2027.
Verstappen presentó el diseño en redes sociales. "Para mi última carrera en casa. Gracias Zandvoort," escribió junto a las fotos. En el momento de escribir estas líneas, la publicación ya había alcanzado más de 305.000 me gusta. Otra publicación, con el texto "Un Gran Premio icónico. Recuerdos inolvidables que durarán toda la vida. Última carrera en casa, un casco especial, un homenaje a Países Bajos y Zandvoort," había alcanzado más de 76.900 me gusta.
Los aficionados no tardaron en compartir sus opiniones sobre el diseño especial. "Obra de arte," comentó un aficionado, mientras que otro añadió: "Se echará mucho de menos a Zandvoort."
Otros comentarios incluyeron: "Max nunca decepciona," y "¡Absolutamente impresionante, Max! Consigamos una victoria para una última carrera en casa."
La cuenta oficial del Gran Premio de Países Bajos también respondió: "Un placer, Max. Es un honor tenerte en Zandvoort. Un último GP de Países Bajos juntos."
Verstappen llega a su último gran premio en casa situado sexto en la clasificación de pilotos con 109 puntos, a 110 puntos del líder del campeonato Kimi Antonelli. Red Bull ocupa el cuarto lugar en el campeonato de constructores con 177 puntos.
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