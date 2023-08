Por qué Bakú y Miami marcaron un cambio para Verstappen y Pérez

Después de disputado el Gran Premio de Azerbaiyán en las calles de Bakú, Max Verstappen y Sergio Pérez estaban separados por apenas seis puntos en lo alto del campeonato del mundo, con el neerlandés al frente.

Luego llegó el Gran Premio de Miami, donde Verstappen falló el sábado en su primera vuelta rápida de la Q3, antes que una bandera roja provocada por Charles Leclerc pusiera fin a la sesión antes de tiempo, lo que llevó a Verstappen a no poder terminar su vuelta rápida final en la Q3 y tener que conformarse con la novena posición en la parrilla. "Checo" Pérez, por su parte, logró quedarse con la pole position y ya podía oler el liderato del campeonato en caso de ganar, así como atodos los aficionados mexicanos en las gradas -que, por cierto, estuvieron presentes en un gran número en el estado de Florida.

Sin embargo, el domingo fue un duro golpe para "Checo" cuando Verstappen se puso a su lado en el mismo coche, aunque con una estrategia de neumáticos diferentes, 12 vueltas antes del final de la carrera. Pérez aún intentó defenderse, pero tuvo que reconocer después que no había quien parara a Verstappen.

Con el conocimiento de hoy, el momento tuvo un efecto (mental) en ambos sentidos. Por un lado, Verstappen envió una señal con la victoria, una señal que también quería enviar después de Bakú. Es lo que los ingleses llaman una "declaración de intenciones". En ese sentido, también es revelador que Verstappen señalara después el número 1 al bajar de su coche de forma casi similar como solía hacerlo Sebastian Vettel. No era algo que hiciera habitualmente el bicampeón reinante, pero sí indicó que quería enviar la señal de que solo él es el vigente y también próximo campeón del mundo y que los demás no deben hacerse ilusiones.

Max Verstappen, Red Bull Racing, señala el "1" en su coche tras ganar en Miami este año. Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

Con esto en mente, tampoco debería sorprender que Verstappen calificara el Gran Premio de Miami como su victoria favorita de la primera mitad de la temporada justo antes del parón veraniego.

"Siempre es difícil elegir, porque hay muchas grandes victorias de por medio y algunas han sido un poco más sencillas que otras. Pero la victoria que más disfruté personalmente fue la de Miami. Es un circuito bastante complicado y, por supuesto, tuvimos que abrirnos paso entre los demás. La clasificación no fue bien, pero fuimos capaces de gestionar toda la carrera maravillosamente", reveló Verstappen en la rueda de prensa en Spa-Francorchamps. "En cualquier caso, fue una carrera en la que disfruté mucho".

Y mientras Verstappen lo pasó bien el domingo de Miami, para Pérez resultó una decepción. El día en que gran parte de la afición mexicana lo veía con grandes chances de tomar el liderato del campeonato, acabó en una especie de golpe de realidad.

En ese sentido, tampoco es casualidad que la difícil racha de Pérez en clasificación comenzara justo después de esa carrera. 'Checo' ha explicado muy abierta y honestamente en ruedas de prensa en varias ocasiones que estaba relacionado con la confianza, o más bien con la falta de ella, incluso en el coche.

Sin embargo, no ha cambiado mucho el coche, al menos durante el período en el que tuvo problemas. Por ejemplo, Red Bull ya había introducido un primer paquete de actualización en Bakú, y un segundo paso significativo no llegó hasta Hungría. De todos modos, Pérez tuvo problemas con las sensaciones en su coche a una vuelta y, según Christian Horner y Helmut Marko, también con la presión que se puso a sí mismo para convertirse en campeón del mundo. No es de extrañar que este último dijera justo antes del parón veraniego que Pérez ha "despertado de su sueño de campeón" y Horner añadió que el ganador de seis grandes premios de F1 puede correr libremente ahora que el título mundial está fuera de su vista.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Verstappen: "Aprendí mucho durante el fin de semana de Bakú"

En la rueda de prensa en Spa-Francorchamps, Verstappen concluyó diciendo algo bastante destacable en su repaso de la primera mitad de la temporada.

"Durante la primera mitad de este año, mejoramos como equipo y también empecé a sentirme cada vez más cómodo en el coche. Se trata sobre todo de detalles aparentemente pequeños".

Verstappen no lo dice con tantas palabras aquí todavía, pero parece que se refiere a los entrenamientos libres del fin de semana de carrera en Bakú. De hecho, cuando Viaplay le preguntó al bicampeón del mundo qué carrera de la primera mitad de la temporada fue la más importante, la respuesta es: "Bakú."

Puede sonar extraño que Verstappen no elija una de sus diez victorias en la primera mitad de la temporada, pero cree que el Gran Premio de Azerbaiyán fue crucial para el cambio de rumbo que siguió en Miami.

"Al final, por supuesto que no gané en Bakú, pero aprendí mucho allí. También lo dije después de la carrera. Algunas personas seguían pensando 'sí, sólo lo dice para indicar que las cosas pueden ir mejor', pero al final aprendí mucho de aquella carrera. Eso también va por mí, sobre cómo quiero que esté configurado el coche. Desde entonces, las cosas no han hecho más que mejorar".

Para empezar, demuestra lo pequeña que es la "ventana operativa" ideal de la actual generación de coches de F1 y, por tanto, hasta qué punto detalles aparentemente minúsculos pueden marcar la diferencia. Además, dice algo sobre la mentalidad de Verstappen, en la que un fin de semana difícil al final de la línea puede ser incluso más gratificante que una victoria dominante.

"Por supuesto, también podría mencionar el Gran Premio de Hungría, en el que estuve 30 segundos por delante, pero acabas aprendiendo más de los fines de semana en los que las cosas no salen del todo bien".

El panorama general hace que Verstappen considere el fin de semana en Bakú el momento más importante de la primera mitad de la temporada y Miami la victoria más bonita. Ambas cosas se sumaron al punto de inflexión de esta temporada de F1, lo que significa que ahora ya no es una cuestión de si, sino de cuándo Verstappen asegura su tercer título mundial.

