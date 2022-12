Coulthard: Guste o no, la diferencia entre Verstappen y Pérez es clara

Cargar reproductor de audio

Al término de la temporada 2022 de Fórmula 1, Red Bull Racing puede presentar cifras muy convincentes. La formación de Christian Horner ha ganado 17 de las 22 carreras disputadas, con Max Verstappen viendo la bandera a cuadros en primer lugar en 15 ocasiones.

"Esas cifras, en mi opinión, ya hablan por sí solas", respondió David Coulthard en conversación con Motorsport.com. "Max ha rendido a un nivel especialmente alto todo este año. Realmente ha maximizado el potencial del coche de Red Bull".

Esto último ha sido especialmente cierto a medida que el RB18 se ha hecho más ligero y se ha sentido más afilado en la parte delantera. Según Verstappen, la carrera de Bakú fue un momento clave para ello, es decir, después del GP de Mónaco y de la clasificación en Azerbaiyán, en la que Sergio Pérez estuvo por delante de él.

Desde entonces, Verstappen ha enseñado los talones al mexicano y se ha distanciado hasta llevarse cómodamente el campeonato del mundo por segunda ocasión consecutiva.

"Hay una gran diferencia ahí, le guste Max a la gente o no" - David Coulthard

"Definitivamente no se debe sólo al coche", dijo Coulthard sobre los dos pilotos de Red Bull.

"Eso se ve muy bien en la comparación entre Max y 'Checo'. No hay más que ver lo que ha hecho 'Checo' este año y lo que ha demostrado Max. Hay una gran diferencia ahí, le guste Max a la gente o no. Pero no hay nada que reste mérito a su rendimiento y velocidad".

Podio de Abu Dhabi: ganador Max Verstappen, Red Bull Racing, tercero Sergio Pérez, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Esa velocidad, según el propio Verstappen, no difiere sustancialmente de la que tenía cuando se unió a Red Bull Racing en mayo de 2016. Sólo la experiencia adquirida conduce lógicamente a que sea un piloto más completo. Coulthard subraya esto último y señala el papel que ha jugado en ello la intensa temporada 2021 de Fórmula 1: "Ganar el título el año pasado ha hecho, en mi opinión, que Max sea un poco más fuerte."

¿Segundo asalto entre Verstappen y Hamilton en 2023?

Mercedes no fue un rival por el campeoanto durante la pasada temporada, pero el equipo de Toto Wolff ha mejorado hacia finales de 2022 y ha mostrado una mejor forma, por lo que Coulthard considera seriamente que Verstappen y Red Bull se enfrentarán a la marca de la estrella en 2023.

"Definitivamente creo que Mercedes estará más cerca el año que viene, sí. Al menos han captado la tendencia al alza. Y seamos muy honestos: básicamente ya tienen un coche capaz de ganar carreras. Así de sencillo. Sólo han ganado uno y dos con la carrera sprint incluida (en Brasil), pero el coche tiene potencial y es teóricamente un coche ganador. Eso es innegable".

Si Mercedes realmente hace el movimiento esperado y Ferrari también hace su parte para mejorar lo mostrado este año, Coulthard espera una batalla muy entretenida en 2023.

"Creo que el año que viene podríamos tener incluso una batalla entre tres equipos, con Mercedes y Ferrari. Obviamente, eso sería estupendo para nosotros. También demuestra que la nueva normativa, introducida en 2022, está funcionando básicamente bien", concluyó el ganador de 12 grandes premios de Fórmula 1.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!