Verstappen: "No es justo hablar de un inicio igualado con Checo Pérez"

Verstappen comenzó el campeonato 2023 de F1 con una victoria en el Gran Premio de Bahréin seguido de Sergio Pérez, antes que el de Guadalajara se impusiera desde la pole position en Arabia Saudita, donde el entonces bicampeón mundial arrancó 15º por un problema en el eje de transmisión durante la clasificación y llegó segundo en la carrera.

Australia, la tercera cita, fue triunfo de punta a punta de Verstappen, mientras que Pérez tuvo un sábado complicado que lo hizo salir último el domingo antes de remontar hasta el quinto lugar, y en la cuarta ronda "Checo" volvió a imponerse en Azerbaiyán, donde también ganó la carrera sprint, con Verstappen segundo el domingo.

En medio de un claro dominio de Red Bull Racing, esas primeras cuatro rondas dejaron a Verstappen y a Pérez muy igualados en el campeonato, con el neerlandés por delante por solamente seis puntos.

Sin embargo, Verstappen, quien luego ganaría 17 de los siguientes 18 grandes premios para construir la temporada más dominante de la historia, no cree que Pérez haya restado realmente cerca en ese inicio de año.

"Tienes que pintar el cuadro completo", dijo el tricampeón mundial en una entrevista con Auto Motor und Sport.

"En Arabia Saudita tuve que salir desde la 15º posición. El coche de seguridad me penalizó ligeramente en Bakú. Así que, desde mi punto de vista, no es del todo justo hablar de que estuvo igualado. Porque no fue así desde mi punto de vista".

"Estuvo más cerca, pero hay que tener en cuenta todas las circunstancias que lo provocaron. Eso distorsionó la impresión hasta cierto punto", aseguró.

Photo by: Red Bull Content Pool Sergio Pérez celebra su victoria en Arabia Saudita y Max Verstappen aplaude.

"Checo" Pérez, después de ese sólido arranque de temporada, comenzó a tener problemas para sacar el máximo rendimiento del RB19, lo que se reflejó en que apenas obtuvo seis podios en las siguientes 18 rondas del campeonato.

El mexicano indicó durante el año que el desarrollo del coche se había alejado de su gusto conductivo, lo que llevó a que Verstappen sea preguntado en la misma entrevista si los ingenieros de Red Bull desarrollaban el monoplaza según sus propias necesidades.

"Yo pongo a punto el coche como a mí me gusta. Y el otro piloto lo hace a su gusto. Los ingenieros desarrollan el coche para hacerlo más rápido. Y no como a mí me gustaría que fuera", señaló.

"Lo mismo ocurre con el estilo de conducción. ¿Cuál es tu estilo de conducción? No lo sé. Me adapto a las necesidades del coche para hacerlo lo más rápido posible. Esa es la clave para ser un buen piloto de Fórmula 1. Adaptarse a lo que te da el equipo", finalizó Verstappen.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!