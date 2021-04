¿Es Verstappen el coequipero más duro que ha enfrentado Pérez?

En 10 campañas en la Fórmula 1, Sergio Pérez ha tenido cinco compañeros de equipo diferentes en los tres equipos que ha corrido (cuatro si consideramos el cambio de nombre de Force India a Racing Point).

Los resultados contra sus rivales han sido variados, pero se podría decir que tiene un récord favorable con siete años finalizando por delante de su compañero de equipo, con solo tres temporadas cayendo ante ellos.

Para 2021 enfrentará a Max Verstappen, un joven piloto consolidado dentro de Red Bull Racing y quienes muchos consideran como el número uno dentro del equipo, esto incluso ante las declaraciones de igualdad que Christian Horner ha dicho en diversas ocasiones, no solo con Pérez, sino con los pilotos que le antecedieron como Daniel Ricciardo, Pierre Gasly y Alex Albon.

El piloto mexicano acepta este reto y sabe que por delante tiene un rival de cuidado en donde Red Bull tiene depositadas sus esperanzas de lograr un nuevo campeonato.

“Desde que supe que vendría a Red Bull, supe que iba a enfrentar un gran desafío en Max”, dijo Pérez en el podcast Beyond the Grid de la F1. “Siendo honesto no encontré sorpresas. Descubrí que es un piloto muy fuerte en todos los aspectos. Va a ser un gran desafío, pero es lo que quería”.

Para Pérez será la segunda ocasión en que tenga como compañero a un múltiple ganador de grandes premios, lo cual dará una justa medida del potencial del mexicano.

De cara al inicio de la temporada, recordemos cómo ha sido la lucha de Checo contra cada uno de sus compañeros para que ustedes se formen una imagen más clara de los rivales que ha tenido en la Fórmula 1.

Kamui Kobayashi

Kamui Kobayashi, Sauber Photo by: Hazrin Yeob Men Shah

Fue el primer compañero de Pérez en la Fórmula 1. Cuando el mexicano arribó a la parrilla, el japonés ya tenía un año de experiencia a sus espaldas con lo que en 2011 se mantuvo por delante del mexicano en la tabla de pilotos finalizando con 30 puntos y 12° de la tabla contra 14 del recién ascendido.

Un año después la situación se revirtió, en especial por los tres podios conseguidos por el mexicano contra solo uno del nipón. Checo finalizó décimo de la tabla con 66 puntos, 36 más que el japonés.

Jenson Button

Pilotos de McLaren Gary Paffett, Sergio Pérez, Jenson Button y Oliver Turvey Photo by: Vodafone McLaren Mercedes

En 2013, Pérez enfrentó a un campeón del mundo cuando arribó a McLaren. El británico salió victorioso de este reto no solo en resultados en carrera donde logró 73 puntos para ser noveno del campeonato, mientras Checo solo 49. En clasificación también impuso sus condiciones con una marca de 11-8 a favor del británico.

Nico Hulkenberg

Sergio Pérez y Nico Hulkenberg, del Sahara Force India F1 Photo by: Bernardo Maldonado

Contra el alemán, Pérez tuvo una rivalidad de tres años empezando en 2014. En esa campaña, a pesar del podio de tercer lugar en Bahréin, la consistencia del teutón pagaron mejor al final de esa temporada finalizando noveno con 96 unidades contra 59 de su compañero quien fue décimo de la clasificación.

Los dos años posteriores la balanza se inclinó a favor del mexicano. En 2015 Pérez recolectó 78 puntos, 20 más que Hulkenberg. Un año después la diferencia alcanzó casi el doble de unidades con 101 contra 66.

Esteban Ocon

Esteban Ocon, Sahara Force India F1 Team con Sergio Pérez, Sahara Force India F1 y el Sahara Force I Photo by: Sahara Force India F1

En 2017 y 2018, Pérez enfrentó a uno de los protegidos de Mercedes; Esteban Ocon. El francés solo tenía nueve carreras de experiencia que disputó en 2016 con el equipo Manor y el 2017 era su primera campaña completa y no decepcionó consiguiendo 87 puntos para ser octavo del campeonato y con una desventaja de solo 13 unidades contra el experimentado del equipo.

Un año después y con un monoplaza complicado, Pérez sumó 62 unidades contra 49 del galo.

Pero si por algo es recordada la rivalidad entre estos dos hombres es por los enfrentamientos en pista que, incluso, llegaron al contacto en el circuito de Bakú.

Lance Stroll

Sergio Pérez, Racing Point, Lance Stroll, Racing Point, Otmar Szafnauer, Director y CEO, Racing Point y Andreas Weissenbacher, CEO, BWT Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Su último compañero de equipo. El canadiense llegó luego de que Lawrence Stroll compró el equipo a mediados de 2018 cuando estaba en un concurso de acreedores.

En cuanto a los números finales Pérez lo doblegó en las dos temporadas, en 2019 con una diferencia de 31 puntos a favor del mexicano, mientras que la campaña 2020 la cifra fue de 125 contra 75 unidades.