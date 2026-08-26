Verstappen comparte un mensaje de despedida tras su abandono en Países Bajos

Max Verstappen ha compartido un mensaje de despedida en tras el Gran Premio de los Países Bajos, en el que rinde homenaje a su fiel afición local tras el final prematuro de su carrera en la última aparición de Zandvoort en el calendario de Fórmula 1.

El regreso de la F1 a los Países Bajos en 2021 estuvo vinculado al impresionante ascenso del piloto de Red Bull en el campeonato, poniendo fin a los 36 años de ausencia de este circuito del calendario.

A pesar de su inmensa popularidad, el evento, financiado con fondos privados, se enfrentaba a dificultades económicas a largo plazo. Como consecuencia, los organizadores del circuito decidieron no negociar una prórroga del contrato más allá de la temporada de 20 .

"Zandvoort. Estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos conseguido aquí. Lo que antes parecía imposible se ha convertido en algo realmente especial. Significa mucho para mí haber podido formar parte de ello. Siempre lo recordaré. Gracias", compartió el cuatro veces campeón en Instagram tras la carrera.

Verstappen llegó a su última carrera en casa tras haber firmado una ampliación de contrato que lo mantendrá en Red Bull hasta finales de 2030. Pero, aunque sumó tres puntos al terminar sexto en la carrera sprint, se fue sin puntos del Gran Premio tras sufrir un accidente en la primera vuelta.

Durante la primera vuelta de la carrera, la pista aún estaba mojada en algunas zonas debido a las lluvias caídas a primera hora del día. Cuando el holandés, que había salido desde la séptima posición de la parrilla, tomó la última curva peraltada, pisó un charco que lo lanzó contra las barreras.

Verstappen asumió la responsabilidad del accidente tras la carrera. "En la última curva, obviamente todavía estaba un poco mojada. Pero al final pensé: “Vale, ahora hay un tramo un poco seco”. Y entonces, claro, aceleré, pero seguía sin tener agarre. El impacto fue bastante fuerte, pero todo está bien", declaró a Sky Sports Alemania.

"Obviamente, es una pena, pero en general solo estoy un poco decepcionado porque simplemente fuimos demasiado lentos durante todo el fin de semana".