Verstappen condena el "impactante" acoso de fans en el GP de Austria

Antes de la carrera del domingo en el Red Bull Ring, surgieron publicaciones de aficionados en las redes sociales denunciando acoso sexual, racismo y homofobia por parte de otros asistentes al gran premio.

Ello llevó a la F1 a emitir un comunicado en el que confirmaba que tomaría cartas en el asunto y mantendría conversaciones con el promotor del evento, calificando de "inaceptable" este tipo de comportamientos, además de aumentar la seguridad de cara a la carrera del domingo.

El piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, calificó de "repugnante" el abuso, habiendo ya había denunciado el festejo de las tribunas cuando se estrelló en la clasificación del viernes.

Se entiende que más de 50.000 aficionados neerlandeses han acudido al Red Bull Ring el pasado fin de semana para alentar a Verstappen, que ha ganado cuatro veces en la pista.

Verstappen condenó el comportamiento que se había informado cuando se le preguntó sobre el asunto en la conferencia de prensa posterior a la carrera del domingo, donde llegó segundo detrás de Charles Leclerc.

"Por supuesto que no es bueno", dijo Verstappen.

"Estas cosas no deberían ocurrir. He leído algunas cosas impactantes, así que claramente no está bien".

"Ni siquiera debería necesitar decir esto, creo que esto debería ser un entendimiento general de que estas cosas no deberían suceder.

"Un ser humano normal debería pensar así y debería comportarse así".

Verstappen consideró que podría haber una mejora en la cantidad de seguridad para ayudar a los aficionados que son objeto de abuso. También sugirió que se limite la cantidad de alcohol que se vende a los aficionados, pero subrayó que "no es una excusa".

"A veces cuando bebes alcohol haces cosas estúpidas, y no digo que sea una excusa, pero estas cosas se pueden regular", dijo Verstappen.

"Hay una cierta cantidad de alcohol tal vez, antes de decir, 'es hora de ir a la cama y despertar de nuevo a la mañana siguiente y estar sobrio'. Si empiezas a volverte realmente loco, puedes hacer todo tipo de estupideces".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Varios de los aficionados que fueron objeto de abusos fueron encontrados por la F1 para discutir el asunto, y fueron llevados al paddock para tener la oportunidad de conocer a sus héroes después de la carrera.

Mercedes se puso en contacto con una mujer a la que un grupo de aficionados borrachos le levantaron el vestido y le dijeron que no merecía respeto por ser fan de Hamilton. El personal de Mercedes logró encontrarla y llevarla al garaje del equipo para los últimos compases de la carrera.

"Nos hemos enterado de que esto ha sucedido, y eso no está bien", dijo Wolff, antes de pedir que se tomen medidas contra los responsables de los abusos.

"Si se abusa, de la forma que sea, sexista, racista, homofóbica, simplemente se es un descerebrado, y el alcohol no puede excusar eso", dijo Wolff.

"Que el deporte polarice y desencadene emociones, lo queremos. Pero de nuevo, debemos condenar y (decir) que esos pocos idiotas se alejen de nosotros".

Wolff consideró que la F1 necesitaba "apuntar a estos tipos, y señalarlos, y esto es también lo que supongo que la Fórmula 1 ha dicho y hemos dicho, que hay que informar a la seguridad si se puede".

"Y quien lea mi frase, que se aleje", añadió. "No te queremos. Si eres parte de ese grupo, vete a la mierda".

Hamilton, piloto de Mercedes, calificó las informaciones sobre los abusos como "un poco chocantes" y subrayó la necesidad de que la F1 "siga haciendo más" para combatir este tipo de comportamientos.

"Sólo pone de manifiesto que sigue siendo un problema en todas partes, y se reduce a la educación y la ignorancia", dijo Hamilton.

"Así que todos tenemos que trabajar juntos con nuestras plataformas para difundir esa palabra positiva, con todas nuestras plataformas a toda esa gente que está mirando. La gente debería venir aquí y sentirse segura, debería sentirse incluida y debería poder seguir a quien quiera seguir.

"No debería importar tu género o tu sexualidad, el color de tu piel. Debería estar todo el mundo aquí para pasarlo bien".