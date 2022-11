Verstappen condena ataquen a su familia por órdenes con "Checo" Pérez

Cargar reproductor de audio

Una semana después del evento de Interlagos, donde Verstappen se negó a apartarse al final de la última vuelta para ayudar a su compañero de equipo Sergio Pérez con un puesto en su batalla por el subcampeonato con Charles Leclerc de Ferrari, el campeón del mundo apareció en la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Abu Dhabi poco después de que su escuadra Red Bull publicara un comunicado condenando el "comportamiento abusivo en línea" hacia Verstappen y su familia.

En el encuentro con la prensa en el circuito de Yas Marina, Verstappen explicó que su decisión de no apartarse "no fue por la posición" -el holandés corría en la sexta posición y fue cuestionado por no ayudar a Pérez-, sino que dijo que se produjo por "un poco de falta de comunicación" con Red Bull.

"Fue por algo que sucedió a principios de la temporada y ya se lo expliqué [a Red Bull] en México", dijo Verstappen, un punto que los medios de comunicación han relacionado con la tensión dentro del campamento de Red Bull tras el accidente de Pérez en la calificación del GP de Mónaco en mayo.

"El equipo lo entendió y estuvo de acuerdo. Fuimos a Brasil y sólo pensé: 'sólo vamos a correr, a intentar conseguir el mejor resultado posible'.

"Y tuvimos un poco de falta de comunicación el sábado y el domingo: no se me había dicho nada sobre un posible intercambio o lo que fuera.

"Sólo en la última vuelta se me dijo por radio. Deberían haber sabido ya mi respuesta por lo que dije la semana anterior.

"Después de esa carrera [en Brasil], tuvimos algunas buenas discusiones - pusimos todo sobre la mesa y todo se ha resuelto.

“Así que, en retrospectiva, deberíamos haber tenido esa conversación antes porque nunca he sido un mal compañero de equipo para nadie.

"Siempre he sido muy útil y el equipo lo sabe. Siempre pongo al equipo por delante, porque al fin y al cabo es un trabajo de equipo".

"Creo que lo que hemos aprendido de eso es que tenemos que ser un poco más abiertos y que tenemos que comunicarnos mejor entre nosotros".

"Pero, después de esa carrera, quedé muy mal ante los medios de comunicación. No tenían una imagen clara. Pero ponerme inmediatamente así es bastante ridículo para ser honesto.

"Porque no saben cómo trabajo dentro del equipo. Y lo que el equipo aprecia de mí. Así que todas las cosas que he leído son bastante desagradables.

Christian Horner, director de Red Bull Racing y... ¿Checo Pérez? Photo by: Red Bull Content Pool

"Además, empezaron a atacar a mi familia, amenazaron a mi hermana y a mi madre, a mi novia, a mi padre... y para mí, eso va demasiado lejos cuando no tienes los datos de lo que realmente está pasando. Y eso definitivamente tiene que parar.

"Si tienes un problema conmigo, está bien, pero no vayas a por mi familia porque eso es simplemente inaceptable".

"Pero, seguimos adelante. Sinceramente tengo una gran relación con Checo.

"Pero no entiendo cuando la gente no tiene el panorama completo para inmediatamente empezar a atacarme así. Pero, sí, espero que un día entiendan realmente lo que estaba pasando porque es un comportamiento inaceptable [de] mucha gente.

"También, en este paddock para ser honesto. No sólo los aficionados, sino mucha gente, lo que han estado escribiendo sobre mí es simplemente ridículo".

Cuando Motorsport.com le pidió que explicara qué había ocurrido a principios de la temporada que le había dejado tan molesto, dada su preocupación adicional por la precisión de los medios de comunicación, Verstappen respondió: "No voy a entrar en detalles de lo que fue porque eso quedará entre el equipo y yo.

"Pero es increíblemente decepcionante que mientras no conoces todos los hechos la gente escriba tantas cosas malas de inmediato.

"No sé por qué, pero al fin y al cabo, contribuyes a todos los problemas que tienen las redes sociales escribiendo este tipo de cosas.

"Así que, como dije antes, es increíblemente decepcionante también leer este tipo de cosas. Porque sé cómo soy. El equipo sabe cómo trabajo con ellos. Y siempre he sido bueno con el equipo".

Más tarde se le volvió a preguntar a Verstappen por qué no iba a dejar las cosas claras dada su preocupación por los medios de comunicación, a lo que respondió de nuevo: "Lo mantenemos entre el equipo y yo".

Y añadió: "Pero quiero decir que no saben la historia real. Así que no es necesario escribir la historia.

"Pero, sí, estoy un poco harto de toda esta mierda que circula todo el tiempo. En cuanto algo negativo [sucede], hay que destacarlo. Es bastante asqueroso formar parte de todo eso cuando, al final, ni siquiera he hecho nada malo. Es sólo que la gente malinterpretó lo que realmente estaba sucediendo".