Verstappen condena el uso "estúpido" de bengalas por algunos fans

La segunda parte de la clasificación en Zandvoort se detuvo después del que una bengala cayó desde la tribuna a la pista en la curva 12, mientras que una segunda bengala se lanzó cerca de la salida de boxes a mitad de la Q3.

Se entiende que la segunda bengala no llegó a la pista, pero su humo naranja se pudo ver a través de las barreras antes de las últimas vueltas de la clasificación, en las que Verstappen consiguió superar a rival, Charles Leclerc, para conseguir la pole position.

Cuando Motorsport.com le preguntó a Max Verstappen por esos incidentes y si tenía algo que decir para disuadir a los aficionados locales que tuvieran la tentación de repetir tales acciones peligrosas durante la carrera del domingo, el neerlandés respondió: "Es muy tonto hacer eso".

"Mantener las bengalas, es bonito de ver, por supuesto con un límite en cuanto a la cantidad. Pero lanzarlas a la pista es una estupidez. Creo que la persona que lo hizo fue expulsada".

"Simplemente no hay que hacer eso. No es bueno para nadie, porque te expulsan y no puedes ver la carrera, y para nosotros la sesión se detiene porque es peligros".

Hablando junto a Verstappen en la rueda de prensa posterior a la clasificación, Leclerc también pidió a los aficionados locales que "no hagan este tipo de cosas" y dijo que confiaba en que "en el futuro podamos hacer algo para evitarlo".

Carlos Sainz, que terminó tercero, por detrás de Verstappen y Leclerc, animó a los organizadores del GP de los Países Bajos a "hacer saber a los aficionados cuándo es posible usar las bengalas y cuándo no", aunque ya existe una prohibición al respecto que esos aficionados incumplieron.

"Está bien que en la vuelta de calentamiento de Max las usen, pero no en medio de la carrera o en la primera vuelta cuando estamos todos peleando", dijo el piloto español.

"A 300km/h con estos coches no quieres ningún tipo de distracción por el humo o algo así".

"Esperemos que la organización pueda hacer un buen trabajo avisando a los aficionados de cuándo es el momento de usarlas y cuándo no. Y, por supuesto, aún más importante, que no pueden lanzarlas a la pista".

Los fanáticos de Max Verstappen son famosos por sus bengalas naranjas, pero no es la primera ocasión en las que se usan bengalas para apoyar a otros pilotos y equipos.

Tal vez el ejemplo más conocido de bengalas encendidas en masa se produjo después del triunfo de Verstappen en esta misma carrera en 2021, lo que provocó que el humo se extendiera por toda la pista mientras algunos de sus rivales seguían compitiendo.

Uno de los afectados fue Nicholas Latifi, quien, tras clasificar último para la carrera de este domingo, recordó cómo el año pasado "no podía ver nada en la chicane del final".

"Si todavía hay un piloto corriendo por detrás, puede ser muy peligroso", añadió. "Tal vez debería haber algunos controles de seguridad más estrictos... bueno, tal vez no controles de seguridad porque no se puede controlar a 100.000 personas, pero sí consecuencias más estrictas".

Latifi también reveló que el lanzamiento de bengalas durante el GP de Bélgica del pasado fin de semana le hizo "confundir si había un coche delante o si era sólo una bengala naranja".

"En Spa hubo un momento en las que fue como 'oh, ¿se ha salido alguien de delante y no hay bandera amarilla?' No lo sabía exactamente".

"Así que no es lo ideal y sobre todo en una pista como esta donde todo está muy cerca. En Spa o Red Bull Ring las tribunas están mucho más lejos de la pista. Creo que los aficionados tienen que comportarse un poco", concluyó el canadiense.