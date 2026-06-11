Verstappen, “confundido” por el veredicto de la FIA que pone a Red Bull con el mejor motor de la F1

Durante el fin de semana del Gran Premio de Mónaco, todos los equipos y fabricantes recibieron el resultado del primer periodo de ADUO, el mecanismo de compensación de Formula 1 con Oportunidades Adicionales de Mejora y Desarrollo.

Para sorpresa de muchos en el paddock, Red Bull ha sido colocado en lo más alto de la clasificación, lo que significa que al recién llegado no se le permite seguir desarrollando su unidad de potencia, mientras que fabricantes como Mercedes y Ferrari sí pueden optar a mejoras adicionales.

El resultado ha dejado a Red Bull con sentimientos encontrados. Por un lado, el equipo de Laurent Mekies considera halagador que un recién llegado haya sido clasificado inmediatamente por delante de fabricantes de motores con mucha más experiencia en F1.

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Por otro lado, no está de acuerdo con la conclusión de que no debería calificar para ADUO.

"Todos estábamos un poco sorprendidos con esa noticia", dijo Max Verstappen el jueves en Barcelona. "Supongo que por eso estamos hablando con la FIA ahora para ver qué pasó allí, cómo llegaron a esa conclusión. No hay mucho más que decir ahora mismo. Eso es lo que están analizando."

Verstappen confirmó así que Red Bull ha pedido a la FIA que vuelva a revisar los resultados. Esa es también precisamente la razón por la que se ha retrasado un anuncio público del resultado. La FIA ha declarado en Barcelona que el proceso de comprobación de todos los sensores y datos comenzó el lunes pasado y se espera que dure entre siete y 10 días.

Aunque se trata de una revisión factual para determinar si los resultados son correctos, los verdaderos problemas con ADUO van mucho más allá. Solo se mide el motor de combustión interna, no la unidad de potencia completa, y sin embargo a un fabricante que califica para ADUO también se le permite modificar componentes eléctricos.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Como resultado, todo el sistema parece requerir un replanteamiento, aunque Verstappen subrayó que esas decisiones no le corresponde tomarlas a él.

"Tampoco estoy involucrado en esto día a día. Así que creo que es mejor que le pregunten a otra persona cuán preciso es en realidad, las mediciones. Para nosotros, simplemente estamos sorprendidos por lo que salió", dijo Verstappen, cuando fue preguntado por Motorsport.com.

Red Bull orgulloso de su logro como recién llegado

Por lo tanto, la situación deja a Red Bull con emociones encontradas: orgullo por su propia unidad de potencia, pero también decepción ante la posibilidad de perder oportunidades de desarrollo.

"Es un poco ambiguo, supongo, en este momento, porque quizá desde fuera deberías decir que sí, que eso es increíble", dijo Verstappen, "pero simplemente estamos sorprendidos porque no sentimos que seamos los mejores. Creo que es súper impresionante lo que han hecho. Si lo miras, definitivamente no somos los peores ahí fuera y es súper impresionante lo que han hecho en un plazo tan corto.

"Por supuesto, todavía tenemos algunos temas de fiabilidad. Pero en general, sinceramente, es agradable formar parte de ello y ver el empuje de la gente y lo que quieren hacer. Nunca están satisfechos, yo tampoco estoy nunca satisfecho, pero ellos tampoco lo están, y están igual de decepcionados cuando las cosas no salen bien.

"Así que sí, en cierto modo por supuesto estamos orgullosos. Solo estamos un poco confundidos de que de repente nos presenten como los mejores porque no lo sentimos así."