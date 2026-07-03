Tras el éxito del primer desfile de pilotos de Lego en Miami el año pasado, el concepto regresa esta temporada de Formula 1 en Silverstone.

Esta vez, cada piloto tiene su propio minicar de Lego, construido con nada menos que 28,000 piezas, lo que permite que los 22 pilotos participen.

Los minicars están limitados a una velocidad máxima de 25 km/h, aunque eso no impidió que los pilotos chocaran en Miami de forma repetidamente entre sí el año pasado, haciendo que piezas de Lego salieran volando por el circuito.

Aunque la primera edición en Miami fue en gran medida bien recibida por los aficionados y los pilotos, Verstappen no espera con ganas su regreso en Silverstone.

Según el neerlandés, los pilotos de F1 no deberían parecer "niños o payasos", y él preferiría mucho más seguir con la versión tradicional.

En la mayoría de las carreras del calendario, los pilotos completan una vuelta al circuito en la parte trasera de un camión, saludando a los aficionados y dando una breve entrevista a F1 TV.

Los minicoches de Lego que usarán los 22 pilotos antes del Gran Premio de Gran Bretaña del domingo. Photo by: Formula 1

"Prefiero jugar con LEGO en casa, ya sabes, con los niños. No en un kart aquí, para ser sincero," dijo Verstappen a Viaplay cuando se le preguntó por el desfile de Lego.

"Prefiero estar de pie en un camión, simplemente todos juntos. Creo que eso es más divertido y también creo que se ve más profesional."

Verstappen cree que la vuelta en los coches de Lego – que está previsto que comience a la 1:30pm BST – no encaja con la imagen de un piloto de F1.

"Porque, al fin y al cabo, somos pilotos de Formula 1, creo que no deberíamos parecer niños y payasos intentando embestirnos unos a otros.

"No creo que eso sea lo que necesita la Formula 1, pero es lo que hay."

Mientras que la edición de Miami acabó en caos, con pilotos haciendo contacto y recortando curvas para llegar más rápido a la línea de meta, Verstappen dice que no tiene intención de hacer lo mismo esta vez.

"Yo simplemente doy mi vuelta y saludo a los aficionados porque se lo merecen, vernos. Pero, por supuesto, por mi parte me habría encantado verlo un poco diferente."

Los coches de Lego que la F1 utilizó el año pasado durante el fin de semana del Gran Premio de Miami. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

La mayoría de los pilotos disfrutan de "algo diferente de vez en cuando"

Lewis Hamilton tampoco es fan de la vuelta de desfile de Lego – aunque por razones diferentes – pero la mayoría de los otros pilotos hablaron positivamente sobre la iniciativa durante la jornada de medios del jueves.

"¡En realidad estoy bastante emocionado por ello!" dijo el vigente campeón del mundo Lando Norris durante la rueda de prensa de la FIA.

"Si es como Miami, entonces creo que quien consiga volver a la línea de salida ya será un ganador. Creo que es algo genial de hacer. Es diferente.

"Obviamente están todos juntos y pueden charlar un poco y ver a los aficionados cuando están en el camión, pero creo que está bien hacer algo diferente de vez en cuando. Así que mientras sea seguro y todos nos comportemos, como haremos, será un paseo muy divertido."

El piloto de Cadillac Valtteri Bottas ya reveló su estrategia para ser el primer piloto en completar la vuelta.

"En realidad estoy muy emocionado porque me lo perdí en Miami el año pasado cuando lo estaba viendo. Parecía muy divertido.

"Como todos están limitados a 25 kilómetros por hora, ahorrar distancia probablemente sea la clave. Estoy emocionado. Ahorrar distancia es mi estrategia, y usar el rebufo."

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