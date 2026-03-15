Al inicio del Gran Premio de China, la principal incógnita era si Max Verstappen podría evitar que se repitiera la dramática salida de la carrera sprint. La respuesta llegó poco después de que se apagaran las cinco luces: el holandés volvió a tener una mala salida y cayó de la octava a la decimosexta posición.

Sin embargo, gracias al caos de la primera vuelta —y al hecho de que los dos McLaren no se presentaron en la salida—, Verstappen pudo volver rápidamente a situarse entre los diez primeros. Al haber salido con neumáticos blandos, tuvo que hacer una parada en boxes muy pronto y el momento elegido no le ayudó. Una vuelta más tarde, apareció el coche de seguridad por el Aston Martin averiado de Lance Stroll. Así, Verstappen cayó hasta la decimocuarta posición y tuvo que volver a iniciar una remontada.

Esa remontada fue bien para Verstappen, que ascendió a la sexta posición, detrás del Haas de Oliver Bearman. Sin embargo, no pudo alcanzar al británico y parecía que tendría que conformarse con el sexto puesto, pero ni siquiera eso fue posible. Al salir de la curva 6, tuvo problemas con el coche y rápidamente recibió la orden del ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase de llevar el RB22 a boxes para abandonar la carrera.

"Esto no es correr"

Tras una carrera sprint sin puntos, le siguió un Gran Premio también sin puntos, lo que ha hecho que Verstappen haya bajado del sexto al octavo puesto en el campeonato. Sin embargo, esa era la menor de las preocupaciones de Verstappen, quien, en declaraciones a la prensa presente, entre la que se encontraba Motorsport.com, centró sus críticas principalmente en los coches de F1 de 2026.

Max Verstappen volvió a arremeter contra los nuevos monoplazas de F1 de 2026. Foto de: Alastair Staley / LAT Images vía Getty Images

"A quien le guste esto, no entiende de qué va el automovilismo", arrancó Verstappen. "No tiene ninguna gracia. Es como jugar al Mario Kart. Esto no es automovilismo".

En Melbourne aún afirmaba que conducir en cabeza parecía como si tuviera que adelantar al tráfico, pero en China fue diferente porque Red Bull era "más lento". "Estábamos luchando duramente con Haas y Alpine. Y, por supuesto, con algunos otros coches, sí. Pero fíjate en cómo se corre: adelantas a alguien con el turbo, en la siguiente recta se te agota la batería y entonces él te adelanta de nuevo. No tiene ningún sentido".

Preocupación por el producto

Al señalar que sí hay muchos duelos en la pista, incluso por la victoria, Verstappen añade: "¿No son siempre Kimi [Antonelli] o George [Russell] los que ganan? No es realmente un ir y venir. Están a años luz del resto del pelotón", afirma el cuatro veces campeón de F1.

"A veces,Ferrari simplemente tiene esas buenas salidas, lo que les permite ponerse en cabeza por un momento, y luego tarda unas vueltas en volver todo a su sitio. Como ya he dicho: esto no tiene nada que ver con las carreras".

"Lo diría incluso si yo mismo ganara carreras, porque me importa el producto que es el automovilismo", subraya Verstappen. "No se trata de que esté enfadado por dónde corro, porque, en realidad, ahora lucho incluso más. Eso te hace comprender aún mejor lo que hay que hacer y de qué va todo esto. Pero para mí esto es ridículo".

¿Se pueden salvar las normas? "Se puede remediar un poco, pero, en el fondo, simplemente no cuadra", opina Verstappen, quien sí ve los motores V8 como una buena solución cuando se plantea esa idea. "Pero no veo que eso vaya a suceder el año que viene. Es doloroso".

No es lo que quieren los aficionados a la F1

Anteriormente, Verstappen ya había indicado que estaba en conversaciones con la FIA y la Fórmula 1 sobre las nuevas normas y lo que se podría mejorar. No quiere revelar mucho sobre el contenido de las conversaciones, pero subraya que sí ha habido contacto al respecto.

"Creo que entienden nuestro punto de vista como pilotos", dice Verstappen. "Creo que hablo en nombre de la mayoría de los pilotos. Por supuesto, algunos dirán que es fantástico, porque ganan carreras, lo cual es lógico. Si tienes una ventaja, ¿por qué ibas a renunciar a ella? Al fin y al cabo, nunca sabes si volverás a tener un buen coche".

"Pero si hablas con la mayoría de los pilotos, esto no es lo que nos gusta. Y tampoco creo que sea lo que quieren los verdaderos aficionados a la F1. Quizás a algunos aficionados les guste, pero esos no entienden las carreras. Esperemos que podamos deshacernos de esto lo antes posible", afirma el neerlandés de 28 años.

Max Verstappen afirma que la mayoría de los pilotos no disfrutan con los nuevos coches. Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Eso va a arruinar el deporte"

La Fórmula 1 se encuentra en una situación especial, ya que en las redes sociales se escuchan muchas críticas de los aficionados hacia los nuevos coches y la forma en que se compite. Al mismo tiempo, esto hace que aumenten los duelos en la pista y, por lo tanto, sigue habiendo valor de entretenimiento para los aficionados, por lo que el titular de los derechos comerciales no tiene por qué ver las críticas a las normas como un problema. Sin embargo, a Verstappen le parecería peligroso que el titular de los derechos pensara así.

"Espero que no piensen así, porque al final eso acabará con el deporte", advierte Verstappen. «En algún momento se volverá en contra como un boomerang. Para mí es sobre todo importante que sigamos comunicándonos con ellos y nos aseguremos de trabajar en soluciones. Eso ya ayudaría mucho".

"Pero, por supuesto, también será muy difícil poner a todos de acuerdo. No hace falta que todos estén de acuerdo, pero la mayoría sí debe dar su visto bueno para poder implementar cambios. Como ya he dicho: es política, ¿no? Algunas personas sienten que ahora tienen una ventaja y, naturalmente, quieren aprovecharla. Y eso también lo entiendo. No soy tonto. Pero si lo miras desde la perspectiva del deporte, simplemente no está bien".

Cuando se le pregunta si, en su opinión, es hora de que los pilotos participen en la elaboración de las normas, Verstappen responde: "Sí, me gustaría. Pero no creo que eso vaya a suceder. En realidad, ya deberían habernos escuchado en 2023 para ver que esto se avecinaba", afirma. "Por desgracia, no lo hicieron, pero quizá sea una lección para el futuro. Si eso llegara a suceder en el futuro, sería fantástico".

Además de su diatriba sobre las normas de la F1, Verstappen también dio explicaciones sobre los problemas al inicio de la carrera. "En Melbourne no tenía potencia de batería y aquí los dos problemas fueron los mismos. Simplemente no tenía potencia, de verdad que no tenía potencia. En cuanto suelto el embrague, el motor no responde", explica Verstappen. Según él, el abandono se debió finalmente a un problema con la refrigeración del sistema ERS.